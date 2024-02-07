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Скандальный американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным

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Такер Карлсон
Такер Карлсон. Кадр из видео: twitter.com/TuckerCarlson

Американский телеведущий и журналист Такер Карлсон приехал в Москву. По его словам, он собирается взять интервью у президента РФ Владимира Путина, передает NUR.KZ.

О своем приезде в Россию Такер Карлсон сообщил в соцсети X.

Он записал видеообращение, в котором заявил, что вскоре собирается взять интервью у Владимира Путина.

"За два года войны, которая изменила мир, большинство американцев не знают, что происходит на самом деле в этом регионе. Но они должны знать, так как платят за многое из этого", – сказал Карлсон.

Журналист также заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать его интервью с Путиным.

Он подчеркнул, что видео опубликуют в X, и Илон Маск пообещал не удалять запись. Также интервью может появиться на сайте самого журналиста в бесплатном доступе.

Карлсон пообещал выложить эту запись без монтажа.

При этом американский журналист отметил, что хочет взять интервью и у Владимира Зеленского.

Однако, как пишет РИА Новости, официального подтверждения интервью с российской стороны пока не было.

Напомним, в апреле прошлого года Fox News объявил об уходе звездного ведущего Такера Карлсона. В коротком заявлении американский кабельный телеканал не стал объяснять причины увольнения, а лишь сообщил, что канал и ведущий решили расстаться.

Такер Карлсон пришел на Fox в 2009 году. Собственное, "именное", вечернее шоу он начал вести в 2016 году.

До прихода на Fox News Карлсон вел передачи на телеканалах CNN и MSNBC, а затем вместе с бывшим политическим советником Республиканской партии Нилом Пателем основал сайт Daily Caller.

После появления известий об уходе Карлсона цена акций принадлежащей Руперту Мердоку Fox Corporation на Нью-Йоркской бирже упала на три с лишним процента.

Позже Карлсон заявлял, что собирается запустить собственное шоу в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059537-skandalnyy-amerikanskiy-zhurnalist-taker-karlson-zayavil-chto-vozmet-intervyu-u-putina/

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