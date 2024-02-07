Новый массированный удар по Украине — в Киеве есть погибшие. Главное

Украина в ночь на среду подверглась новому массированному ракетному удару. В Киеве и Николаеве в результате обстрела есть жертвы и разрушения. Минобороны России подтвердило массированную атаку.

Наиболее значительные разрушения в Киеве получил 18-этажный жилой дом в Голосеевском районе. Во многих квартирах начался сильный пожар. В доме были выбиты все окна, разрушены балконы (см. фото).

Погибли четверо жильцов дома, сообщил мэр Виталий Кличко. Еще 19 получили травмы, эвакуировано было 60 человек, уточнил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По данным главы городской военной администрации Сергея Попко, при отражении ракетной атаки на Киев военным удалось сбить около двух десятков крылатых ракет.

"Третий ракетный удар по Киеву в 2024 году. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории России. Воздушная тревога продолжалась около трех часов", — констатировал Попко. По его словам, ракеты заходили на столицу Украины несколькими волнами сразу с разных направлений.

Жертвы есть не только в Киеве. В Николаеве в результате обстрела погиб 70-летний мужчина, сообщили спасатели. Это монтер "Нафтогаза", обслуживавший газовую сеть, ракета упала рядом с его домом, уточнила позже пресс-служба компании. В городе повреждены два газопровода.

Минобороны России подтвердило массированную атаку на Украину. Российские военные утверждают, что групповой удар «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», а также дронами был нанесен по предприятиям ВПК.

Пострадавшие в Киеве. Фото: t.me/DSNS_TELEGRAM

Новый удар спустя две недели

Это была первая комбинированная атака с 23 января. Тогда, как сообщали ВСУ, после налета дронов бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты, которые ударили по Киеву, Харькову и Павлограду. Десятки человек пострадали, были погибшие.

С конца декабря Россия подвергает Украину массированной ночной атаке уже шестой раз. Киев оказался под ударом в третий раз этом году.

В этот раз для атаки были использованы крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты, а также беспилотники, которые начали налет еще накануне поздно вечером, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сообщению, всего было использовано 44 ракеты (23 января — 41 ракета), сбить же удалось только 26 крылатых Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра", а также 15 из 20 дронов-камикадзе.

Минобороны России, как и во всех предыдущих своих пресс-релизах, утверждает, что "цель удара достигнута" и "все объекты поражены".

Последствия удара в Николаеве. Фото: t.me/DSNS_TELEGRAM

Последствия в регионах Украины

Утренняя атака не нанесла критических последствий для работы энергосистемы, заявили в "Укрэнерго". Однако в Киеве обломками ракеты были повреждены две высоковольтные линии, поэтому часть потребителей на левом берегу Днепра остались без света, сообщал Кличко.

Движение крылатых ракет фиксировали сразу в нескольких регионах Украины. Одновременно власти Харьковской области заявили об очередном обстреле баллистическими ракетами.

Зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова, есть повреждения нежилой инфраструктуры, сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что один мужчина скончался в реанимации после , у него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма. Сенкевич сообщал, что в городе есть поврежденные жилые дома, «около 20 из них без крыш», повреждены газовые и водопроводные сети.

В Дрогобыче во Львовской области также раздались взрывы, сообщали местные власти. В Днепропетровской области удар пришелся по Новомосковску, обломки дрона-камикадзе нанесли ущерб коммунальному предприятию, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По Сумской области ночью упали три авиабомбы, заявила прокуратура.

Во Львовской области ракета летела в направлении Польши и на расстоянии 20 км до границы развернулось на 180 градусов, на перехват вылетели три польских F-16, писало утром издание "РБК-Украина".