Борис Джонсон посетил Киев в третий раз с начала войны в Украине

Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Twitter/Boris Johnson

Ушедший в июле с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в третий раз с начала войны в Украине посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским 24 августа.

Джонсон прибыл в Киев в день Независимости Украины.

"То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня нахожусь в Киеве. Именно поэтому Великобритания продолжит поддерживать наших украинских друзей", - написал Джонсон в Twitter.

Зеленский сообщил в Telegram, что имя Бориса Джонсона появилось на Аллее Мужества в Киеве.

"Друг мой, спасибо за сегодняшний визит и постоянную непоколебимую поддержку нашей страны и народа. Всегда рад видеть вас на украинской земле!" - сказал он, обращаясь к британскому политику.

Британский лидер также объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 54 млн фунтов стерлингов (почти 64 млн долларов). Об этом он сообщил на сайте правительства Великобритании.

Зеленский и Джонсон прошлись вместе по улицам Киева.

Напомним, первый визит Джонсона в Украину с начала войны состоялся в апреле, второй - в июне.

Тем временем имя нового премьера Британии, который займет место Джонсона, станет известно 5 сентября в 17:30 часов (по Нур-Султану).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984738-boris-dzhonson-posetil-kiev-v-tretiy-raz-s-nachala-voyny-v-ukraine/