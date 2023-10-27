Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон станет ведущим на "альтернативном" телеканале GB News

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что станет ведущим британского новостного телеканала GB News. На этом канале часто выступают политики правого толка, он позиционирует себя как платформу, которая представляет альтернативный взгляд на события, отличающийся от более традиционных СМИ.

Джонсон подал в отставку с должности депутата британского парламента в июне этого года.

В своем заявлении бывший премьер говорит, что с радостью принял предложение о работе на телеканале.

Он будет ведущим документального сериала, который «продемонстрирует силу Британии по всему миру», а также примет участие в освещении британских парламентских выборов, которые состоятся в следующем году.

«Я буду говорить об огромных возможностях, которые открываются для Великобритании, так же, как и о трудностях. И о том, почему наши лучшие дни впереди», — сказано в заявлении Джонсона.

Борис Джонсон в прошлом уже был журналистом. В 1987 году будущий премьер-министр начал писать аналитические статьи для британского издания Daily Telegraph, в конце 1980-х годов — стал корреспондентом издания в Брюсселе (за время его работы в Брюсселе Джонсона несколько раз обвиняли в том, что он либо искажал, либо придумывал факты).

В начале 1990-х Борис Джонсон вернулся в Лондон и продолжил писать аналитические статьи в Spectator — журнал из той же консервативной «семьи», что и Daily Telegraph. Его основными темами были критика Евросоюза, критика Лейбористской партии и прочие традиционные для изданий подобной направленности темы.

В начале 2000-х Борис Джонсон решил заняться политикой. В 2008 году он был избран на пост мэра Лондона, на котором провел два срока. С 2013 по 2016 год Джонсон возглавляла министерство иностранных дел при правительстве бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

После отставки Мэй Джонсон заявил, что будет баллотироваться на ее пост.

В 2019 году он занял пост премьер-министра Великобритании, на котором пробыл до 2022 года. Он был вынужден подать в отставку из-за печально-известного «Партигейта» — скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна.