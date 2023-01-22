Борис Джонсон приехал в Украину (фото, видео)

Борис Джонсон в Украине. Фото: t.me/kyiv_polit

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Украину. С неанонсированным визитом он сегодня, 22 января, прибыл в Бучу. В соцсетях появились кадры его встречи с местными жителями.

Как пишет "Страна.ua", Джонсон был замечен в украинском городе Буче и в поселке Бородянке, который входит в Бучанский район.

По данным издания, о своем визите бывший британский премьер официально не объявлял. Впрочем, поскольку Джонсон сейчас нигде не занимает официальную должность, он может наносить визиты в частном порядке.

Кроме того, на этой неделе он встречался в Давосе с представителями Украины – в частности, с мэром Киева Виталием Кличко.

УНИАН передает, что Джонсона заметили в одном из районов города в сопровождении охраны. Он несколько минут пообщался с украинцами, а затем сел в автомобиль и уехал.

РБК-Украина со ссылкой на "Суспильное" пишет, что в Бородянке подтвердили визит Джонсона.

"Экс-премьер Великобритании Джонсон посетил Бородянку в Киевской области и осмотрел последствия российских бомбардировок поселка", – сказал и.о. поселкового головы Бородянки Георгий Ерко.

Между тем это уже четвертый визит экс-премьера Великобритании в Украину с начала войны.

Его первый визит состоялся в апреле прошлого года, второй – в июне. В третий раз Джонсон посетил Украину в августе после объявления об отставке с поста премьера.

Добавим, что в апреле, по сообщениям украинских СМИ, в Буче, после освобождения города от российских войск, была обнаружена братская могила, в которой нашли около 300 тел. Новость вызвала негодование у международного сообщества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006303-boris-dzhonson-priehal-v-ukrainu-foto-video/