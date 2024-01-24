Власти Палестины заявили о планах контролировать сектор Газа

Власти Палестины считают, что управление и Западным берегом реки Иордан, и сектором Газа должно перейти к Организации освобождения Палестины, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на брифинге в Нью-Йорке.

"Палестинская администрация — избранная, законная власть в Палестине. ООП является законным представителем палестинского народа, и наша ответственность заключается в том, чтобы полностью управлять всей палестинской территорией, не только Западным берегом, но и сектором Газа", — подчеркнул глава палестинского МИДа.

Издание отмечает, что сейчас палестинская национальная администрация контролирует только Западный берег реки Иордан. Власть в секторе Газа в 2007 году захватила исламистская группировка ХАМАС.

Однако по словам Рияд аль-Малики, администрация "не покидала" сектор Газа, в регионе работали 38 тыс. сотрудников государственных служб, но после 7 октября прошлого года, когда началась война Израиля и ХАМАС, их деятельность прервана. Ее планируется возобновить, когда конфликт прекратится.

"Дело не в том, что мы собираемся создать новую ситуацию, мы собираемся "реактивировать" ситуацию, которая существовала в Газе до войны", — пояснил аль-Малики.

Он добавил, что в Рамалле хотят добиться "устойчивого прекращения огня без предварительных условий" в секторе.

Помимо этого, Палестина считает необходимым введение санкций против Израиля и его политиков, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

Отмечается, что Нетаньяху ранее выступал против создания палестинского государства и перехода сектора Газа под контроль Рамаллы. Он заявил, что Израиль не собирается менять "ХАМАСтан" на "ФАТХстан" (ФАТХ — Движение за национальное освобождение Палестины, это часть ООП).