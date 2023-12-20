На севере Йемена объявили мобилизацию для отправки войск в сектор Газа

Власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Шиитское движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, объявило всеобщую народную мобилизацию среди населения, чтобы отправить бойцов в сектор Газа сражаться на палестинской стороне.

"Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу, несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена", – рассказал изданию член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.

Он добавил, что их усилия направлены на поддержку народа в Газе, если будут условия и возможности для того, чтобы добраться до региона.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Йемен – страна, расположенная в юго-западной части Аравийского полуострова. Население, по состоянию на 2023 год, составляет 32,6 млн человек.

Страна разделена на Южный и Северный Йемен, обе имеют резко контрастирующие между собой политические системы. В первом случае единственной легальной политической организацией была Йеменская социалистическая партия (ЙСП), она определяла политику правительства и осуществляла контроль над государственной административной системой, законодательной властью и вооруженными силами.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.