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США и Британия нанесли новые удары по хуситам в Йемене

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Запуск ракеты
Ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

США и Великобритания нанесли новую серию совместных авиаударов по восьми целям в Йемене, сообщил Пентагон.

Удары были нанесены по подземному хранилищу, а также по «ракетному и разведывательному потенциалу» хуситов, говорится в сообщении.

По данным йеменских СМИ, удары наносились по столице Сане, а также другим районам страны.

Поддерживаемые Ираном хуситы наносят удары по кораблям, которые, по их мнению, связаны с Израилем и проходят по важному торговому маршруту через Красное море.

«Наша цель по-прежнему заключается в деэскалации напряженности и восстановлении стабильности в Красном море, но мы еще раз предупреждаем руководство хуситов: мы без колебаний будем защищать жизни людей и свободную торговлю на одном из самых важных водных путей в мире», – говорится в заявлении Пентагона.

Это уже восьмой удар США по целям в Йемене и вторая совместная операция с Великобританией.

В нанесении ударов участвовали американские истребители с авианосца USS Eisenhower. К ним присоединились четыре истребителя Typhoon Королевских ВВС, сообщило Министерство обороны Британии.

«В соответствии со стандартной практикой Великобритании, при планировании ударов был проведен очень тщательный анализ, чтобы свести к минимуму любой риск жертв среди гражданского населения, и, как и в случае с предыдущими ударами, наши самолеты бомбили ночью, чтобы еще больше снизить любые подобные риски», – заявили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056920-ssha-i-britaniya-nanesli-novye-udary-po-husitam-v-yemene/

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