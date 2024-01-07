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Новости русской службы Би-би-си

Израиль заявил, что командование ХАМАС на севере сектора Газа уничтожено

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Jack Guez/AFP via Getty Images

Израильская армия заявляет, что "завершила демонтаж" командной структуры ХАМАС на севере сектора Газа.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил журналистам, что палестинские боевики сейчас действуют в этом районе лишь спорадически и "без командиров".

Он сказал, что Израиль уничтожил около 8 тыс. боевиков на севере Газы. Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас сосредоточена на ликвидации ХАМАС на юге и в центре сектора Газа.

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, израильские силы убили более 22 тыс. человек с начала войны. В субботу оно сообщило, что за последние 24 часа было зарегистрировано более 120 смертей.

Эта территория сектора была опустошена, и большая часть населения из 2,3 млн человек была вынуждена покинуть свои дома.

Наступление Израиля началось после того, как 7 октября боевики ХАМАС совершили внезапное нападение на юг Израиля, в результате чего погибло 1200 человек, большинство из которых были гражданскими лицами, и около 240 человек были взяты в заложники.

После освобождения некоторых заложников в плену у ХАМАС и других группировок остается более 120 человек.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил в субботу, что Израиль продолжит кампанию по ликвидации ХАМАС, возвращению заложников и обеспечению того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля.

"Мы должны отложить все в сторону... до тех пор, пока не будет достигнута полная победа", – заявил Нетаньяху.

Тем временем боевики "Хезболлы" в субботу выпустили десятки ракет по северному Израилю, по их словам это было предварительным ответом на убийство высокопоставленного чиновника ХАМАС в Бейруте на этой неделе.

Салех аль-Арури был убит в результате предполагаемого точечного удара Израиля по зданию в столице Ливана.

В заявлении поддерживаемого Ираном ливанского движения говорится, что оно поразило базу управления воздушным движением в Мероне 62 ракетами. Израильские военные заявили, что обнаружили около 40 запусков из Ливана и отреагировали.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что он сосредоточен на предотвращении распространения конфликта за пределы сектора Газа и предотвращении «бесконечного цикла насилия».

Блинкен заявил это в Греции, после чего вылетел в Иорданию. Он должен пробыть в регионе неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054277-izrail-zayavil-chto-komandovanie-hamas-na-severe-sektora-gaza-unichtozheno/

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