Израиль заявил, что командование ХАМАС на севере сектора Газа уничтожено

Израильская армия заявляет, что "завершила демонтаж" командной структуры ХАМАС на севере сектора Газа.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил журналистам, что палестинские боевики сейчас действуют в этом районе лишь спорадически и "без командиров".

Он сказал, что Израиль уничтожил около 8 тыс. боевиков на севере Газы. Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас сосредоточена на ликвидации ХАМАС на юге и в центре сектора Газа.

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, израильские силы убили более 22 тыс. человек с начала войны. В субботу оно сообщило, что за последние 24 часа было зарегистрировано более 120 смертей.

Эта территория сектора была опустошена, и большая часть населения из 2,3 млн человек была вынуждена покинуть свои дома.

Наступление Израиля началось после того, как 7 октября боевики ХАМАС совершили внезапное нападение на юг Израиля, в результате чего погибло 1200 человек, большинство из которых были гражданскими лицами, и около 240 человек были взяты в заложники.

После освобождения некоторых заложников в плену у ХАМАС и других группировок остается более 120 человек.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил в субботу, что Израиль продолжит кампанию по ликвидации ХАМАС, возвращению заложников и обеспечению того, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля.

"Мы должны отложить все в сторону... до тех пор, пока не будет достигнута полная победа", – заявил Нетаньяху.

Тем временем боевики "Хезболлы" в субботу выпустили десятки ракет по северному Израилю, по их словам это было предварительным ответом на убийство высокопоставленного чиновника ХАМАС в Бейруте на этой неделе.

Салех аль-Арури был убит в результате предполагаемого точечного удара Израиля по зданию в столице Ливана.

В заявлении поддерживаемого Ираном ливанского движения говорится, что оно поразило базу управления воздушным движением в Мероне 62 ракетами. Израильские военные заявили, что обнаружили около 40 запусков из Ливана и отреагировали.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что он сосредоточен на предотвращении распространения конфликта за пределы сектора Газа и предотвращении «бесконечного цикла насилия».

Блинкен заявил это в Греции, после чего вылетел в Иорданию. Он должен пробыть в регионе неделю.