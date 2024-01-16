Израиль объявил о завершении интенсивных боев на севере сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что интенсивная фаза боев на севере сектора Газа завершена, скоро это же произойдет и на юге эксклава, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of Israel.

Как пишет издание, ссылаясь на слова Галанта, все батальоны ХАМАС на севере Газы уничтожены, израильские бойцы занимаются поиском оставшихся объектов ХАМАС и уничтожением или захватом последних членов группировки.

"На юге сектора Газа [интенсивная фаза] скоро закончится", — добавил Галант.

Отмечается, что министр имел ввиду район города Хан-Юниса, но не назвал точных сроков завершения боев.

На юге сектора Газа, по словам Галанта, "войска ЦАХАЛ сосредоточены на голове змеи — руководстве ХАМАС".

"Мы также перерезали дороги, ведущие в Рафах, над и под землей", — заявил израильский министр.

Он также заявил, что "политическая нерешительность может навредить ходу военной операции".

"Будущее правительство в Газе должно вырасти из сектора Газа, Газой будут управлять палестинцы. Окончание военной кампании должно быть закреплено политическим актом", — заключил Галант.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Ранее власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.

В начале января Израиль заявил об уничтожении командования ХАМАС на севере сектора Газа.