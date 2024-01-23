В секторе Газа погибли более 20 израильских солдат. Это самые большие потери Израиля с начала операции

Во вторник в центральной части сектора Газа в результате обстрела погибли более 20 израильских военных. Это самые многочисленные единоразовые потери в рядах израильской армии с начала военной операции ЦАХАЛ против ХАМАС после нападения боевиков 7 октября.

Точное число погибших пока неизвестно. Представитель ЦАХАЛ адмирал Даниэль Хагари сообщил о 21-м военном, ряд израильских источников пишет, что погибли 24 человека.

Как именно это произошло, пока тоже уточняется.

"Мы пока изучаем обстоятельства случившегося и расследуем причины взрывов", — сказал Хагари.

По промежуточной версии Армии обороны Израиля, военные находились в двух зданиях, где заложили взрывные устройства для их разрушения. Однако устройства сдетонировали раньше, чем солдаты успели оттуда выйти.

Предположительно, здания попали под гранатометный огонь боевиков.

Также сообщается, что на том же пятачке был обстрелян израильский танк, и, возможно, часть жертв – экипаж танка.

По информации израильских властей, большинство погибших были резервистами.

"Наши резервисты пожертовали самым дорогим, чтобы мы все могли жить здесь в полной безопасности", — сказал Хагари.

Президент Израиля Ицхак Херцог заявил, что Израиль переживает "невыносимо тяжелое утро".

Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что эти смерти еще больше подтолкнут Израиль к достижению его боевых целей.

Ситуация на поле боя

Инцидент произошел на фоне продвижения израильской армии вглубь сектора при огневой поддержке с воздуха, земли и с моря.

Во вторник израильское командование заявило, что ЦАХАЛ завершил окружение города Хан-Юнис, чему предшествовали несколько дней ожесточенных боев.

Министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАС, заявляет, что за последние сутки по всему сектору погибли 195 палестинцев, более 350 ранены. Проверить независимо эти данные невозможно.

Ранее палестинское отделение Красного Полумесяца сообщило, что израильская артиллерия нанесла удар по офису организации, который располагается южнее Хан-Юниса. Во время обстрела в здании якобы укрывались мирные палестинцы, некоторые получили ранения. Подтверждения этой информации тоже пока нет.

В настоящий момент войска ЦАХАЛ продвигаются к прибрежному району аль-Маваси, который ранее израильтяне объявили безопасной зоной.

США просят Израиль соблюдать международные нормы

США просят Израиль делать все для защиты мирных палестинцев и персонала, и пациентов больниц.

Накануне в адрес Израиля прозвучали обвинения со стороны палестинских медиков в том, что военные ЦАХАЛ врываются в больницы и ведут себя агрессивно в отношении врачей и больных. Израиль эти обвинения никак не комментирует, и других подтверждений, кроме палестинских источников, им нет.

Израиль, напротив, заявляет, что боевики ХАМАС используют больницы как прикрытие.

Накануне советник по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не перестают признавать право Израиля на самозащиту, но просят израильских партнеров соблюдать нормы международного права в отношении мирного населения.

Ситуация с заложниками

По данным израильской стороны, в руках боевиков остаются примерно 105 заложников, захваченных во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, и по меньшей мере 28 тел израильтян, погибших при разных обстоятельствах в плену.

В понедельник родные заложников ворвались на заседание комиссии Кнессета с требованием заключить сделку с ХАМАС ради освобождения пленников.

Около 100 заложников были отпущены ХАМАС в ноябре во время недельного перемирия в обмен на палестинских заключенных, содержавшихся в израильских тюрьмах. За каждого заложника Израиль отпустил троих палестинцев, многие из них были приговорены к большим срокам за терроризм.

"Вы сидите здесь, пока наши дети там умирают", — кричал Гилад Крнголд, отец заложницы Таль Шохам.

Накануне вечером стало известно, что Израиль предложил катарским и египетским посредникам обсудить с ХАМАС новый договор об освобождении заложников.

По словам неназванных источников в Израиле, сделка, если она будет заключена, пройдет в несколько этапов. В ее рамках снова будут выпущены палестинские заключенные, но цифры пока не называются.

По некоторым данным, на согласование условий понадобится около двух месяцев.