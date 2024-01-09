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Премьер Израиля посоветовал "Хезболле" усвоить урок ХАМАС

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал предупреждение ливанской группировке "Хезболла", посоветовав ей "усвоить то, что усвоил ХАМАС", передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

На открытии заседания кабмина в Тель-Авиве премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа не будут остановлены, пока регион не перестанет представлять опасность для жителей Израиля.

"Война не должна быть остановлена, пока мы не достигнем всех ее целей – уничтожения ХАМАС, возвращения всех наших заложников и обещания, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Я говорю это и нашим врагам, и нашим друзьям. Это наша ответственность, и это обязательство всех нас", – сказал он.

Кроме того, Нетаньяху предупредил ливанскую террористическую группировку "Хезболла", отметив недавнюю эскалацию на северной границе Израиля.

"Я предлагаю "Хезболле" усвоить то, что ХАМАС уже усвоил в последние месяцы: ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и вернуть жителей севера в свои дома в целости и сохранности. Это национальная цель, которую мы все разделяем, и мы ответственно действуем для ее достижения. Если мы сможем, мы сделаем это дипломатическими средствами, а если нет, то будем действовать другими способами", – заявил израильский премьер.

В минувшую субботу, как заявила израильская сторона, "Хезболла" в Ливане выпустила по Израилю залп из десятков ракет. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Ранее власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.

Также по сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.

Недавно Израиль заявил об уничтожении командования ХАМАС на севере сектора Газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054507-premer-izrailya-posovetoval-hezbolle-usvoit-urok-hamas/

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