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"Стратег и дипломат". Как гибель замглавы ХАМАС аль-Арури отразится на боеспособности палестинских боевиков

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Акции солидарности с ХАМАС после гибели Салеха аль-Арури
Акции солидарности с ХАМАС после гибели Салеха аль-Арури. Фото: Anadolu/Getty Images

В четверг в Бейруте хоронят замглавы ХАМАС Салеха аль-Арури, погибшего во вторник в результате мощного взрыва в пригороде ливанской столицы. Вместе с ним погибли еще шесть членов палестинской группировки. Ливанская радикальная организация «Хезболла» обвинила во взрыве Израиль и пригрозила ответными действиями.

Со дня гибели аль-Арури в мире снова заговорили об опасности большой региональной войны на Ближнем Востоке.

Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к устранению одного из ключевых лиц в структуре ХАМАС, но ливанское правительство уверено, что это дело рук израильских спецслужб.

По мнению ряда военных экспертов, подобраться к фигуре такого масштаба, действительно, могли только профессионалы, и независимо от того, кто стоит за убийством аль-Арури, ХАМАС нанесен большой ущерб.

Серьезная потеря

В лице Салеха аль-Арури ХАМАС лишился одного из своих главных военных стратегов.

Он принимал активное участие в распределении денежных потоков и оружейных поставок между структурами ХАМАС в секторе Газа и в других странах Ближнего Востока.

Под его руководством группировка более тесно интегрировалась в сеть иранских и проиранских формирований, направленных на борьбу с Израилем.

По словам аналитиков, аль-Арури де-факто являлся послом ХАМАС в Иране и в рядах ливанской "Хезболлы".

"Он хорошо умел выстраивать политические связи на самом высоком уровне и при этом имел авторитет как полевой командир", - говорит Эмили Хокайм, эксперт по региональной безопасности Международного института стратегических исследований в Лондоне.

По ее мнению, смерть аль-Арури неизбежно ослабит ХАМАС как внутри сектора Газа, так и за его пределами.

В ХАМАС не скрывают, что аль-Арури должен был сыграть важную роль в восстановлении военных возможностей группировки, сильно пострадавших в связи с военной операцией Израиля в Газе.

В частности, боевики лишились возможности производить ракеты своими силами и вынуждены через своих представителей искать поддержки у своих международных партнеров.

Однако после взрыва в Бейруте ХАМАС не сможет больше действовать на территории Ливана так свободно, как прежде. И его высокопоставленные представители в других странах тоже понимают, что подвержены большому риску.

Временные трудности?

Между тем, многие аналитики отмечают, что ХАМАС не впервые переживает подобные трудности. Его высокопоставленные лидеры и важные стратеги гибли в прошлом неоднократно, что не мешало группировке со временем снова наращивать силу.

С 2007 года ХАМАС управляет сектором Газа, все больше распространяя свое влияние и на Западный берег реки Иордан, находящийся под контролем более умеренного движения ФАТХ.

Военизированное крыло ХАМАС много лет по сути не прекращает ракетные обстрелы Израиля, находя для этого средства и ресурсы. А политическое крыло сумело организовать сеть своих ячеек по всему Ближнему Востоку.

Отдел пропаганды ХАМАС сумел навязать свое видение ближневосточного конфликта многим международным политикам и журналистам, отмечают аналитики.

По мнению некоторых из них, частые смерти среди руководства ХАМАС сделали группировку более гибкой.

По мнению эксперта из Университета Туниса Имада Альсуса, лидеры внутри ХАМАС все чаще избираются с учетом давности их членства в организации и заслуг, а не на основании личной харизмы или убеждений - черт, которые затрудняли бы замену лидеров.

"Внутри ХАМАС всегда существует определенная иерархия, и замена происходит очень гладко. Там доступ к власти не определяется личностью", - считает Альсус.

Эксперты сходятся в том, что гибель Салеха аль-Арури изменит расстановку сил для ХАМАС на текущий момент, но не отразится на дееспособности группировки в дальней перспективе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053977-strateg-i-diplomat-kak-gibel-zamglavy-hamas-al-aruri-otrazitsya-na-boesposobnosti-palestinskih-boevikov/

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