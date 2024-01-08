Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Миссия невыполнима? Госсекретарь США Энтони Блинкен ездит по Ближнему Востоку в попытке предотвратить большую войну

Опубликовано:

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein/POOL/AFP via Getty Images

В понедельник в Израиль прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с расширенным визитом на Ближнем Востоке. Вашингтон опасается, что война Израиля и ХАМАС может перекинуться на весь регион. Предотвращение дальнейшей эскалации и урегулирование в секторе Газа — главные вопросы, которые глава Госдепа обсуждает в ходе своей поездки.

Израиль продолжает масштабную наземную и воздушную контртеррористическую операцию в секторе Газа. Израильское командование полагает, что война может продлиться еще не менее года и выйти за рамки сугубо палестино-израильского конфликта.

Проиранская радикальная группировка «Хезболла», базирующаяся в Ливане, обстреливает северные территории Израиля с начала конфликта в Газе. Последние обстрелы произошли накануне вечером. Израильские власти предупреждают, что будут действовать жестко, если мировое сообщество не отодвинет «Хезболлу» от израильских границ.

На таком фоне Энтони Блинкен прибыл в воскресенье в регион. Он уже посетил Иорданию и Катар, в понедельник утром отправился в Объединенные Арабские Эмираты, далее — в Саудовскую Аравию и позднее приземлится в аэропорту Тель-Авива.

После переговоров с Нетаньяху госсекретарь США встретится с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси.

Многие ближневосточные страны, особенно монархии, как ОАЭ и Саудовская Аравия, оказались в сложной ситуации. С одной стороны, в арабо-израильском конфликте они традиционно поддерживают палестинцев, но с другой — находятся в конфронтации с Ираном, который поддерживает ХАМАС и другие палестинские вооруженные группировки, а также полностью спонсирует «Хезболлу».

Госсекретарь США Энтони Блинкен с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани
Энтони Блинкен с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Фото: Amiri Diwan of the State of Qatar/Anadolu via Getty Images

По мнению многих аналитиков, в попытках предотвратить разрастание конфликта в регионе Вашингтон прежде всего захочет заручиться поддержкой именно стран-противников Ирана.

Но все они требуют от США добиться прекращения огня в Газе, чего Израиль делать не намерен до полного достижения своих заявленных военных целей, главная из которых — полное уничтожение ХАМАС.

Вашингтон — ближайший союзник Израиля — неоднократно заявлял, что поддерживает право Израиля на самооборону, особенно после масштабного теракта, устроенного ХАМАС 7 октября.

Таким образом, перед госсекретарем США стоит сложная задача: убедить страны региона не вступать в конфликт, не выдвигая при этом жестких условий Израилю.

В ходе визита в Катар Блинкен особо подчеркнул, что необходимо делать больше для защиты мирного палестинского населения. А на переговорах с королем Иордании Абдаллой II попытался вернуться к обсуждению доктрины «двух государств для двух народов», подразумевающей создание палестинского государства на условиях мирного сосуществования с Государством Израиль.

Однако и в Дохе, и в Амане ему дали понять, что прежде всего ожидают полного прекращения израильской военной кампании в секторе Газа.

Накануне благотворительная организация Save the Children опубликовала доклад, в котором говорится, что ежедневно в среднем десять палестинских детей подвергаются ампутации одной или обеих ног —таково одно из последствий массированных авиаударов.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала военной операции в октябре прошлого года погибли более 22 тысяч мирных палестинцев, включая более восьми тысяч детей, и ранены по меньшей мере 57 тысяч человек. Независимо проверить эти данные невозможно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054473-missiya-nevypolnima-gossekretar-ssha-entoni-blinken-ezdit-po-blizhnemu-vostoku-v-popytke-predotvratit-bolshuyu-voynu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: «Мы пришли вас вызволять». Как украинцы пропадают в российских колониях «Троицу» снова выставили в храме Христа Спасителя без климатической капсулы «Помогаем сами себе». Почему в Белгороде во время крупнейшего обстрела были закрыты подвалы и все еще нет бомбоубежищ?
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.