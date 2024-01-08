Миссия невыполнима? Госсекретарь США Энтони Блинкен ездит по Ближнему Востоку в попытке предотвратить большую войну

В понедельник в Израиль прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с расширенным визитом на Ближнем Востоке. Вашингтон опасается, что война Израиля и ХАМАС может перекинуться на весь регион. Предотвращение дальнейшей эскалации и урегулирование в секторе Газа — главные вопросы, которые глава Госдепа обсуждает в ходе своей поездки.

Израиль продолжает масштабную наземную и воздушную контртеррористическую операцию в секторе Газа. Израильское командование полагает, что война может продлиться еще не менее года и выйти за рамки сугубо палестино-израильского конфликта.

Проиранская радикальная группировка «Хезболла», базирующаяся в Ливане, обстреливает северные территории Израиля с начала конфликта в Газе. Последние обстрелы произошли накануне вечером. Израильские власти предупреждают, что будут действовать жестко, если мировое сообщество не отодвинет «Хезболлу» от израильских границ.

На таком фоне Энтони Блинкен прибыл в воскресенье в регион. Он уже посетил Иорданию и Катар, в понедельник утром отправился в Объединенные Арабские Эмираты, далее — в Саудовскую Аравию и позднее приземлится в аэропорту Тель-Авива.

После переговоров с Нетаньяху госсекретарь США встретится с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси.

Многие ближневосточные страны, особенно монархии, как ОАЭ и Саудовская Аравия, оказались в сложной ситуации. С одной стороны, в арабо-израильском конфликте они традиционно поддерживают палестинцев, но с другой — находятся в конфронтации с Ираном, который поддерживает ХАМАС и другие палестинские вооруженные группировки, а также полностью спонсирует «Хезболлу».

Энтони Блинкен с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Фото: Amiri Diwan of the State of Qatar/Anadolu via Getty Images

По мнению многих аналитиков, в попытках предотвратить разрастание конфликта в регионе Вашингтон прежде всего захочет заручиться поддержкой именно стран-противников Ирана.

Но все они требуют от США добиться прекращения огня в Газе, чего Израиль делать не намерен до полного достижения своих заявленных военных целей, главная из которых — полное уничтожение ХАМАС.

Вашингтон — ближайший союзник Израиля — неоднократно заявлял, что поддерживает право Израиля на самооборону, особенно после масштабного теракта, устроенного ХАМАС 7 октября.

Таким образом, перед госсекретарем США стоит сложная задача: убедить страны региона не вступать в конфликт, не выдвигая при этом жестких условий Израилю.

В ходе визита в Катар Блинкен особо подчеркнул, что необходимо делать больше для защиты мирного палестинского населения. А на переговорах с королем Иордании Абдаллой II попытался вернуться к обсуждению доктрины «двух государств для двух народов», подразумевающей создание палестинского государства на условиях мирного сосуществования с Государством Израиль.

Однако и в Дохе, и в Амане ему дали понять, что прежде всего ожидают полного прекращения израильской военной кампании в секторе Газа.

Накануне благотворительная организация Save the Children опубликовала доклад, в котором говорится, что ежедневно в среднем десять палестинских детей подвергаются ампутации одной или обеих ног —таково одно из последствий массированных авиаударов.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала военной операции в октябре прошлого года погибли более 22 тысяч мирных палестинцев, включая более восьми тысяч детей, и ранены по меньшей мере 57 тысяч человек. Независимо проверить эти данные невозможно.