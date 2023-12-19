США получат доступ к военным объектам Финляндии. Подписано соглашение
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Накануне состоялось подписание договора между США и Финляндией о сотрудничестве в сфере обороны. Американские военные получат доступ к финским военным базам.
Трансляция велась на официальном сайте Госдепартамента США - госсекретарь США Энтони Блинкен выступил перед министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен и министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом.
По его словам, после подписания соглашения вооруженные силы смогут сотрудничать более эффективно и результативно. Войска США получат больше возможностей для совместных тренировок.
Блинкен отметил, что ранее соглашение было подписано со Швецией, ожидается подписание похожего соглашения с Данией.
"Это сильный знак приверженности США делу обороны Финляндии и всей Северной Европы", - заключил госсекретарь.
По данным "Интерфакса", Пентагон получил доступ к 15 военным базам на территории Финляндии, в том числе к четырем авиабазам, одной военно-морской базе. США сможет использовать эти объекты для размещения американских войск, вооружений и военной техники.
Подчеркивается, что Финляндия не разрешает хранение или транспортировку ядерного и биологического оружия на ее территории.
Напомним, что в апреле этого года Финляндия официально стала членом НАТО.
Вступление Финляндии в НАТО
Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года.
Тогда президент Турции, которая тоже входит в НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, заявлял, что не считает эту идею хорошей. Объяснил он это тем, что в этих скандинавских странах действует организация, которая запрещена на территории Турции. После были озвучены требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Несмотря на разногласия, в июле прошлого года страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Однако в августе Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили условий по НАТО.
В январе Эрдоган заявил, что не поддерживает заявку Швеции в НАТО, однако турецкая сторона согласна принять Финляндию в альянс.
23 марта президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051384-ssha-poluchit-dostup-k-voennym-obektam-finlyandii-podpisano-soglashenie/