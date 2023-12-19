США получат доступ к военным объектам Финляндии. Подписано соглашение

Накануне состоялось подписание договора между США и Финляндией о сотрудничестве в сфере обороны. Американские военные получат доступ к финским военным базам.

Трансляция велась на официальном сайте Госдепартамента США - госсекретарь США Энтони Блинкен выступил перед министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен и министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом.

По его словам, после подписания соглашения вооруженные силы смогут сотрудничать более эффективно и результативно. Войска США получат больше возможностей для совместных тренировок.

Блинкен отметил, что ранее соглашение было подписано со Швецией, ожидается подписание похожего соглашения с Данией.

"Это сильный знак приверженности США делу обороны Финляндии и всей Северной Европы", - заключил госсекретарь.

По данным "Интерфакса", Пентагон получил доступ к 15 военным базам на территории Финляндии, в том числе к четырем авиабазам, одной военно-морской базе. США сможет использовать эти объекты для размещения американских войск, вооружений и военной техники.

Подчеркивается, что Финляндия не разрешает хранение или транспортировку ядерного и биологического оружия на ее территории.

Напомним, что в апреле этого года Финляндия официально стала членом НАТО.

Вступление Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года.

Тогда президент Турции, которая тоже входит в НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, заявлял, что не считает эту идею хорошей. Объяснил он это тем, что в этих скандинавских странах действует организация, которая запрещена на территории Турции. После были озвучены требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Несмотря на разногласия, в июле прошлого года страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Однако в августе Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили условий по НАТО.

В январе Эрдоган заявил, что не поддерживает заявку Швеции в НАТО, однако турецкая сторона согласна принять Финляндию в альянс.

23 марта президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО.