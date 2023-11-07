"Не ответил на объятие": видео со встречи госсекретаря США и главы МИД Турции обсуждают в СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 ноября прибыл с визитом в Турцию. Во время встречи с главой МИД Турции Блинкен попал в неловкую ситуацию, которая привлекла внимание СМИ и пользователей Сети.

Видео со встречи Блинкена с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом опубликовали турецкие СМИ.

Турецкая газета Sabah пишет, что в Анкаре американский политик "испытал шок за шоком" - в аэропорту его встретил лишь заместитель губернатора столицы, а перед началом переговоров глава МИД уклонился от объятий.

"Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал еще один шок от поступка Фидана, это сразу же отразилось на лице Блинкена. Министр Фидан не ответил на объятие", — говорится в материале издания.

DW сообщает, что посещением Турции Блинкен завершил поездку по странам Ближнего Востока. Отмечается, что госсекретарь США добился лишь ограниченного успеха в попытке сформировать региональный консенсус относительно того, как облегчить тяготы мирных палестинцев на фоне войны Израиля и ХАМАС.

При этом, по данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал прерывать свою поездку по северо-восточным регионам страны ради приезда Блинкена и встречу с представителям США не провел.

Переговоры Блинкена и Фидана проходили за закрытыми дверьми. По итогам встречи Блинкен сказал, что Вашингтон весьма решительно работает над расширением поставок гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа и в последние дни удалось добиться "хорошего прогресса".

"Вся эта работа еще в процессе. Конечно, мы не достигли согласия во всем, но есть одинаковые взгляды по некоторым из насущных проблем, над которыми мы сейчас работаем", - сказал американский госсекретарь.