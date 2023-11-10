Западные СМИ отвергли обвинения в том, что они заранее знали о нападении ХАМАС на Израиль
Опубликовано:
Информационные агентства Reuters и Associated Press, а также телекомпания CNN и издание New York Times отвергли обвинения министра связи Израиля Шломо Кархи, который заявил, что внештатные журналисты из Газы, сотрудничавшие с западными СМИ, могли заранее знать о нападении ХАМАС на Израиль.
В письме, направленном в CNN, Reuters, NYT и AP, Шломо Кархи потребовал разъяснений по поводу сообщений о том, что журналисты этих изданий якобы находились вместе с боевиками ХАМАС во время вторжения в Израиль и транслировали происходящее в прямом эфире.
Эти сообщения появились в соцсетях проекта HonestReporting, который, как указано в описании, занимается «разоблачением антиизраильской предвзятости в СМИ».
«Я обращаюсь к вам с глубокой озабоченностью в связи с недавними сообщениями о предполагаемом участии ваших сотрудников в трагических событиях на юге Израиля, – говорилось в письме Шломо Кархи, опубликованном в Х (бывший «Твиттер»). – Нам стало известно, что некоторые сотрудники вашей организации, включая фотографов, были заранее осведомлены об этих ужасных действиях и, возможно, поддерживали связь с преступниками».
Бывший министр обороны и член военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что фотожурналистов следует приравнять к террористам, если будет доказано, что они заранее знали о нападении ХАМАС 7 октября.
«Журналисты, которые, как выяснилось, знали о массовом убийстве и предпочли оставаться безучастными свидетелями, когда происходили убийства детей, ничем не отличаются от террористов и должны быть приравнены к ним», - написал Ганц на платформе X.
Депутат от правящей партии «Ликуд» Данни Данон заявил, что журналисты будут внесены в список лиц, подлежащих уничтожению, в связи с их участием в терактах.
Реакция СМИ
Упомянутые новостные организации отвергли обвинения и заявили, что не знали заранее о готовящемся нападении. AP и CNN заявили, что разорвали отношения с внештатным фотографом Хасаном Эслайей после того, как выяснилось, что он был с боевиками ХАМАС во время нападения.
«Агентство Associated Press не знало об атаках 7 октября до того, как они произошли, – говорится в заявлении директора AP по связям со СМИ Лорен Истон. – Первые фотографии, полученные AP от фрилансера, показывают, что они были сделаны более чем через час после начала нападения. Никто из сотрудников AP не находился на границе во время нападения, и никто из сотрудников AP не пересекал границу».
В заявлении CNN говорится, что Эслайя не работал на телеканал в день нападения.
«Хасан Эслайя, который был внештатным журналистом, работавшим на нас и многие другие издания, не работал на телеканал 7 октября. С сегодняшнего дня мы разорвали с ним все связи».
Агентство Reuters также отвергло обвинения в том, что оно каким-либо образом было осведомлено о нападении на Израиль.
«Reuters категорически отрицает, что агентству было известно о нападении, – говорится в заявлении. – Фотографии, опубликованные Reuters, были сделаны через два часа после того, как ХАМАС выпустил ракеты по югу Израиля, и более чем через 45 минут после того, как Израиль сообщил, что боевики пересекли границу».
Издание New York Times выступило с заявлением по поводу обвинений, выдвинутых против внештатного фотографа Юсефа Масуда, который упоминался ресурсом HonestReporting.
«Хотя в день нападения Юсеф не работал в Times, с тех пор он выполнял для нас важную работу, – заявили в NYT. – Нет никаких доказательств инсинуациям HonestReporting. Наш анализ его работы показывает, что он делал то, что всегда делают фотожурналисты во время крупных новостных событий, документируя трагедию по мере ее развития».
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045218-zapadnye-smi-otvergli-obvineniya-v-tom-chto-oni-zaranee-znali-o-napadenii-hamas-na-izrail/