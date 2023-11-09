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Турция примет онкобольных детей из сектора Газа

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Сектор Газа после атаки
Сектор Газа. Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что договорился с израильским коллегой о переводе онкобольных детей из сектора Газа в их страну, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

"Я провел переговоры с министром здравоохранения Израиля. Я высказал свое мнение о том, что дети – это очень чувствительная тема, и отрицать в этой ситуации нечего. Он также сказал, что мы правы. Мы договорились о безопасном переводе пациентов в Турцию. Мы начнем перевозить детей с онкологическими заболеваниями в Турцию как можно скорее", – сказал министр здравоохранения Турции.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

6 ноября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек, среди них более 4 тыс. – дети.

Сегодня ранее сообщалось, что представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что группировка ХАМАС потеряла контроль над севером сектора Газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044938-turtsiya-primet-onkobolnyh-detey-iz-sektora-gaza/

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