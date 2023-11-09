"Угроза большой войны реальна". Замглавы "Хезболлы" об эскалации конфликта в Газе — в интервью Би-би-си

Заместитель лидера ливанской радикальной группировки «Хезболла» заявил, что убийство Израилем мирных жителей в секторе Газа может спровоцировать эскалацию войны на Ближнем Востоке.

«В регионе могут произойти очень серьезные и очень опасные события, и никто не сможет остановить их последствия», – заявил шейх Наим Кассем в интервью корреспонденту Би-би-си Орле Герин. Беседа прошла в Бейруте.

Этот материал основан на англоязычной статье, которая доступна здесь.

Шиитская группировка «Хезболла», за которой стоит Иран, фактически правит Ливаном, а шейха Касема – заместителя ее лидера Хасана Насраллы – считают одним из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке.

На момент, когда проходило интервью, число погибших в секторе Газа, по утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, превысило 10 000 человек.

Израиль стал наносить авиаудары по Газе и начал там наземную военную операцию, после того как 7 октября боевики ХАМАС напали на соседние с Газой израильские поселения и базы и убили 1400 человек, 1000 из которых были мирными гражданами.

«Опасность [эскалации конфликта] реальна, – заявил шейх Касем, - потому что Израиль наращивает агрессию против гражданского населения и убивает все больше женщин и детей. Разве может подобное продолжаться и усиливаться, без того чтобы принести реальную опасность в регион? Я думаю, что нет».

Он заявил, что если эскалация произойдет, то вина за это ляжет на Израиль.

«На всякое возможное развитие событий есть ответ», – сказал представитель «Хезболлы».

Эта исламистская группировка, которую Великобритания, США и Лига арабских государств классифицируют как террористическую организацию, является крупнейшей политической и военной силой в Ливане. До сих пор ее реакция на войну в Газе ограничивается участившимися обстрелами Израиля через границу. Израиль отвечает авиаударами и артиллерийскими ударами. По подсчетам израильских военных, с 7 октября были убиты около 70 боевиков «Хезболлы».

Когда в воскресенье в результате израильского удара на юге Ливана погибли женщина и трое детей, «Хезболла» впервые за время этого конфликта применила ракеты «Град», убив израильского мирного жителя.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в недавнем обращении пригрозил, что на каждую смерть мирного жителя в Ливане последует ответ в виде чьей-то смерти по другую сторону границы, в Израиле. Но при этом он не стал угрожать Израилю полномасштабной войной.

«Оборонительная организация»

На протяжении всего интервью с корреспондентом Би-би-си шейх Кассем старался изобразить «Хезболлу» как обороняющуюся сторону, хотя группировка декларирует своей целью уничтожение Израиля и в 2006 году спровоцировала большую войну с Израилем, напав на пограничный патруль и похитив двух израильских солдат.

«Хезболла» считает, что Израиль «отвратительным образом начал агрессию против Газы», заявил заместитель главы группировки. А нападение на Израиль со стороны ХАМАС 7 октября он называет неизбежным ответом на израильскую оккупацию палестинских земель.

Шейх Касем в интервью Би-би-си повторил и ничем не подтвержденный тезис о том, что многие израильские мирные жители 7 октября были убиты израильскими же силами, а не ХАМАС. Когда корреспондент Би-би-си спросила его о видеокадрах с камер, прикрепленных к шлемам самих боевиков ХАМАС, расстреливавших мирных жителей, он ушел от ответа.

«А посмотрите, что делает Израиль в секторе Газа, – сказал он. - Они убивают мирных жителей и сносят дома».

Он считает набег ХАМАС «великим результатом для палестинского сопротивления» и не согласен, что его последствия больше ударили по самим палестинцам.

«Резня, совершаемая Израилем, все сильнее и сильнее мобилизует палестинцев держаться за свою землю», – говорит он.

Возможности «Хезболлы»

Шейх признает, что Иран поддерживает и финансирует «Хезболлу», но отрицает, что Тегеран отдает приказы группировке – в частности, решает, вступать ли ей в войну по-настоящему.

Если это произойдет, израильским силам придется иметь дело с врагом, у которого больше оружия, чем у большинства стран мира. У «Хезболлы», по оценкам экспертов, может быть примерно 150 тысяч ракет, и ХАМАСу в этом отношении очень далеко до союзников.

В распоряжении группировки также находятся порядка 60 тысяч бойцов, включая силы специального назначения, регулярных солдат и резервистов. Это данные Николаса Блэнфорда — живущего в Бейруте военного эксперта, который изучал «Хезболлу» на протяжении десятилетий.

В 2006 году война группировки с Израилем закончилась прекращением огня, при этом в Ливане погибло гораздо больше людей, чем потерял Израиль. На ливанской стороны были убиты более 1000 человек, в большинстве мирных граждан; в опорных пунктах Хезболлы были сметены целые кварталы. Израиль потерял 121 солдата и 44 мирных жителя.

С тех пор Ливан не выходит из кризиса: коллапс экономики, распад политической системы, и плюс ко всем бедам разрушительный взрыв в порту Бейрута в 2020 году. Неудивительно, что здесь мало кто хочет еще и ввязываться в войну.

Многие ливанцы боятся, что «Хезболла», обстреливая территорию Израиля, в итоге втянет страну в войну. Шейха Касема это не смущает.

«Это право каждого ливанца — бояться войны, — говорит он. — Это нормально. Никто не любит войну. Скажите этому израильскому образованию прекратить агрессию, и зона боев не будет расширяться».

Если дело дойдет до большой войны с участием «Хезболлы», то, как говорит Николас Блэнфорд, разрушения будут тотальными.

«То, что сейчас происходит в секторе Газа, покажется прогулкой в парке», - сказал он Би-би-си.

«Большинству населения Израиля придется сидеть в бомбоубежищах, - считает он. - Не будет ни авиарейсов, ни морского сообщения. «Хезболла» своими наиболее мощными ракетами может поражать военные цели по всей стране».

В ответ же Израиль, по мнению Блэнфорда, просто сравняет весь Ливан с землей.

Пока «Хезболла», Израиль и Иран воздерживаются от резких движений: старые враги оценивают новые реалии. Но это не означает, что расширения войны не произойдет – если не преднамеренно, то в результате чьего-нибудь просчета.