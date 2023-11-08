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Военная операция Израиля в Газе: чего уже добились израильтяне и что будет происходить в ближайшее время

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Конфликт на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке. Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

В ходе опроса, который проводился в Израиле через две с половиной недели после нападения ХАМАС и накануне начала наземной операции Израиля в Газе, респонденты дали высокую оценку деятельности Армии обороны Израиля (хотя и крайне низко оценили правительство и премьер-министра Биньямина Нетаньяху).

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ЦАХАЛ действует уже «в сердце города Газа». При этом наземная операция началась далеко не сразу и развивается довольно неторопливо – пока израильтяне предпочитают в основном наносить удары с воздуха, хотя действия на земле постепенно приобретают более масштабный характер.

Как ситуация будет развиваться дальше?

Би-би-си попросила военного обозревателя издания Economist Шашанка Джоши оценить, чего добились израильтяне за месяц операции против ХАМАС, и обрисовать перспективы военной кампании.

По его мнению, с чисто военной точки зрения результаты неплохие: ЦАХАЛ отрезал север сектора от юга, окружил город Газу и начал операции внутри города. Часть руководства ХАМАС была вынуждена покинуть Газу, хотя глава группировки, насколько известно, по-прежнему находится в городе, в подземном бункере, где размещается командный центр ХАМАС.

Ключевой вопрос сейчас – смогут ли израильтяне продвинуться далее в центр города, что гораздо сложнее, чем действовать на окраинах. Здесь есть свои сложности, поскольку в городе все еще находится немало гражданских лиц, несмотря на все попытки заставить их переместиться на юг.

Израиль считает, что главный командный пункт ХАМАС находится под зданием больницы «Аш-Шифа» в Газе, и в этой связи продолжает считать ее военной целью. Джоши полагает, что в итоге ЦАХАЛ предпримет попытку захватить больницу или весь прилегающий к ней район.

Израильтяне прислушиваются к тому, что говорят их союзники, но в итоге всегда действуют так, как считают целесообразным, и так было на протяжении многих лет, отмечает Джоши. Разумеется, Нетаньяху приходится учитывать настроения в Вашингтоне, однако в израильском штабе полагают, что у них еще есть время продолжать свои операции с прежним размахом.

Американские чиновники уже не раз высказывали беспокойство по поводу того, как ЦАХАЛ выбирает свои цели, однако Израиль по-прежнему действует так, как считает нужным. Конечно, у США есть рычаги воздействия на Израиль, но израильтяне считают победу над ХАМАС очень важной, а возможно, и необходимой для выживания государства, и поэтому не будут просто следовать любым указаниям из Вашингтона.

Заложники, находящиеся в плену у ХАМАС, безусловно, усложняют ситуацию, но это не является решающим фактором, считает Джоши. При этом в правительстве существуют значительные трения между теми, кто считает судьбу заложников важным внутриполитическим фактором, и теми, кто считается с военными реалиями и считает, что на первом плане сейчас — уничтожение ХАМАС, тем более что спасти всех заложников наверняка не удастся. Однако премьер-министр Нетаньяху, по всей видимости, не собирается позволить ситуации вокруг заложников стать определяющим фактором того, как будет развиваться военная кампания.

О сложности ведения боевых действий в городах

Илья Абишев, военный корреспондент Русской службы Би-би-си

На первый взгляд может показаться, что после прорыва к берегу моря и изоляции боевиков ХАМАС в Газе от других исламистов, оставшихся на юге, армия обороны Израиля начала медленно «резать хвост по частям». Но в современных условиях быстрые операции по взятию таких больших городов, как Газа, практически не осуществимы. Причин тому много.

Сложности боёв в населённом пункте не ограничиваются наличием гражданских лиц (а в данном случае ещё и захваченных ХАМАС заложников), хотя это тоже очень важный фактор.

О том, что «каменные джунгли» городов частично нивелируют техническое и численное превосходство регулярных сил над иррегулярными, написано много. В отличие от классического поля боя с фронтом, тылом и флангами, боевые действия в городских условиях ведутся в пространственном измерении, когда опасность исходит с любой стороны – с крыш домов, верхних и нижних этажей, подвалов, подземных коммуникаций. Техника вынуждена продвигаться вдоль улиц, её возможности манёвра и ведения огня, особенно по верхним этажам, резко снижаются.

Боевые действия в городах ведутся по принципу поочерёдного захвата объектов и взятия под контроль одного сектора за другим. При этом каждая локальная наступательная операция делится на три этапа, в которых участвуют разные подразделения. Первый эшелон уничтожает огневые точки, взламывает оборону и оттесняет противника. Второй эшелон подавляет очаги сопротивления, оставшиеся в условном тылу, и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения. Третий фактически выполняет полицейско-миротворческие функции – наводит порядок на взятой под контроль территории и оказывает помощь мирному населению.

В ходе уличных боёв скорость продвижения не является залогом успеха – печальный опыт штурма Грозного российскими войсками в Первую чеченскую войну показал, что даже наоборот, быстрый прорыв к центру города без хорошей разведки, взаимодействия между наступающими частями и организации огневого прикрытия может обернуться провалом.

Особо важна непрерывность атак, лишающая противника возможности перегруппировки. Именно поэтому для Израиля, как стороны, владеющей инициативой, неприемлемы требования о приостановке боевых действий в Газе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044818-voennaya-operatsiya-izrailya-v-gaze-chego-uzhe-dobilis-izrailtyane-i-chto-budet-proishodit-v-blizhayshee-vremya/

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