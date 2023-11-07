Высокоточные бомбы на 320 млн долларов планирует передать Израилю США

Администрация президента США планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 млн долларов. Эту военную помощь Израиль запрашивал еще до обострения конфликта с ХАМАС.

Как пишет Wall Street Journal, 31 октября администрация Байдена направила официальное уведомление лидерам Конгресса о планируемой передаче снарядов. Речь идет о высокоточных бомбах Spice, которые используют на военных самолетах.

При этом отмечается, что оружие было запрошено Израилем еще до 7 октября.

В соответствии с соглашением производитель оружия Rafael USA передаст бомбы своей израильской материнской компании Rafael Advanced Defense Systems для использования министерством обороны Израиля, говорится в переписке, с которой ознакомились корреспонденты WSJ.

План также включает предоставление поддержки, сборки, испытаний и других технологий, связанных с использованием оружия.

Кроме того, по данным The New York Times, этот пакет военной помощи является дополнением к предыдущему, стоимость которого составила почти 403 миллиона долларов.

Издание отмечает, что данный тип снарядов имеет более точное наведение благодаря системе GPS.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны. С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - теперь здесь ведутся и ближние бои.

Позже в Израиле заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

Недавно представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем движение ХАМАС обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с призывом создать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа.

При этом вчера сообщалось, что число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс. человек.