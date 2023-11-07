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Высокоточные бомбы на 320 млн долларов планирует передать Израилю США

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Удары по сектору Газа
Удары по сектору Газа. Фото: Fadel Senna/AFP/Getty Images

Администрация президента США планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 млн долларов. Эту военную помощь Израиль запрашивал еще до обострения конфликта с ХАМАС.

Как пишет Wall Street Journal, 31 октября администрация Байдена направила официальное уведомление лидерам Конгресса о планируемой передаче снарядов. Речь идет о высокоточных бомбах Spice, которые используют на военных самолетах.

При этом отмечается, что оружие было запрошено Израилем еще до 7 октября.

В соответствии с соглашением производитель оружия Rafael USA передаст бомбы своей израильской материнской компании Rafael Advanced Defense Systems для использования министерством обороны Израиля, говорится в переписке, с которой ознакомились корреспонденты WSJ.

План также включает предоставление поддержки, сборки, испытаний и других технологий, связанных с использованием оружия.

Кроме того, по данным The New York Times, этот пакет военной помощи является дополнением к предыдущему, стоимость которого составила почти 403 миллиона долларов.

Издание отмечает, что данный тип снарядов имеет более точное наведение благодаря системе GPS.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны. С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - теперь здесь ведутся и ближние бои.

Позже в Израиле заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

Недавно представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем движение ХАМАС обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с призывом создать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа.

При этом вчера сообщалось, что число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044443-vysokotochnye-bomby-na-320-mln-dollarov-planiruet-peredat-izrailyu-ssha/

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