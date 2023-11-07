Крупнейшие западные СМИ скрывают резню палестинцев и журналистов, заявили в Турции

Глава Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун обвинил западные СМИ в сокрытии информации, передает NUR.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Как заявил Алтун на на медиа-саммите информагентств тюркских государств, западные медиа скрывают информацию об убийствах журналистов и мирных палестинцев.

По данным главы турецкого ведомства, в результате атак Израиля по сектору Газа погибли 46 журналистов.

"Крупнейшие медиакомпании западных стран предприняли невероятные и бесстыдные усилия, чтобы скрыть эту резню от внимания мировой общественности", - заявил он.

По его мнению, главная причина того, что западные медиа скрывают происходящее - зависимость от глобального капитала.

"Всем известно, кто контролирует значительную часть мирового капитала. Эти медиа-компании прекрасно знают, что произойдет, если они каким-то образом не скроют и не узаконят военные преступления Израиля.

Если они этого не сделают, то станет очевидным, что так называемые западные высокие ценности и так называемые идеалы, за которыми стоят привилегированные группы, чьим инструкциям они следуют и эксплуатируют весь мир, на самом деле всего лишь обман.

Медиа-компании, о которых идет речь, прилагают большие усилия, чтобы обмануть мировое общественное мнение, и большая часть этих усилий используется для распространения лжи и фейковых новостей, помимо сокрытия фактов", - заявил Алтун.

По его словам, Турция "делает все возможное для борьбы с этой кампанией по дезинформации".

Напомним, ранее Турция отозвала своего посла из Израиля из-за ситуации в секторе Газа. В МИДе страны заявили, что решение принято "в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы в Газе, вызванной продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам и его отказом на призывы к прекращению огня и обеспечению бесперебойных постоянных поставок гуманитарной помощи".

А в октябре, после обострения ситуации на Ближнем Востоке, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что объявит Израиль военным преступником из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

Сегодня турецкие СМИ сообщили, что глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи с госсекретарем СЩША Энтони Блинкеном уклонился от его объятий. Это, как пишут издания, "повергло Бликена в шок".

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС.

А вчера сообщалось, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек.