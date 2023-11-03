В МИД Казахстана призвали к прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Глава МИД РК Мурат Нуртлеу во время заседания совета министров иностранных дел ОТГ высказал позицию Казахстана относительно ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу отметил, что геополитическая нестабильность и экономические проблемы требуют от Организации тюркских государств согласованных усилий.

По его словам, Казахстан глубоко обеспокоен эскалацией насилия на Ближнем Востоке.

"Мы солидарны с международным сообществом и призываем к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

Открытие гуманитарных коридоров для жителей Газы является первоочередной задачей казахстанской дипломатии, которая должна быть достигнута без каких-либо предварительных условий", – заявил Мурат Нуртлеу.

Глава МИД РК отметил, что стороны конфликта должны сосредоточиться на мирных переговорах ради стабильности и безопасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, а также поддержать план "Два государства для двух народов" в соответствии с резолюциями ООН.

"Нынешняя ситуация беспрецедентна и непредсказуема. Несмотря на это, Казахстан продолжит проводить сбалансированную, многовекторную внешнюю политику, твердо отстаивая ценности и принципы, закрепленные в Уставе ООН и в международном праве", – отметил Нуртлеу.

Напомним, сегодня в столице Казахстана прошел 10-й саммит Организации тюркских государств. На нем присутствовали президенты Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, а также экс-глава Туркменистана и премьер Венгрии.

Во время саммита президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан предоставит помощь палестинскому народу в размере 1 млн долларов. Он также акцентировал, что Казахстан осуждает решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

9 октября министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

На этой неделе стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии – в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с их стороны.

Вчера представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои. А сегодня Израиль заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

К слову, Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, а Колумбия и Чили отзывают своих послов в Израиле.