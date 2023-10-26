Россия и Китай наложили вето на резолюцию США в Совбезе ООН по ситуации в Израиле

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по израильско-палестинскому конфликту в Совете безопасности ООН. Против инициативы также проголосовали в ОАЭ.

Как пишет РИА Новости, инициативу поддержали 10 членов Совбеза. Воздержались от голосования представители Мозамбика и Бразилии. Против, помимо РФ и КНР, проголосовали и ОАЭ.

Постпред Китая при организации Чжан Цзюнь отметил, что проект США не содержал призыва к прекращению огня.

"Проект серьезно несбалансирован и путает, что правильно, а что – неправильно… проект не отражает призывы мира к прекращению огня и прекращению боев", – заявил он.

Также, по его словам, Китай, Россия, ОАЭ и Бразилия предложили поправки, однако США проигнорировали главные озабоченности сторон и "внесли косметические изменения".

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь также заявил, что Москва не поддержит эту резолюцию, так как в американском документе нет призыва к прекращению огня.

Отмечается, что в минувшие выходные США распространили в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что за последние несколько дней плоды дипломатии принесли свои плоды: гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа. По ее словам, США будут продолжать работать в этом направлении, что отражено в проекте резолюции, говорится на официальном сайте ООН.

Она добавила, что при разработке резолюции они взаимодействовали с гуманитарными учреждениями, и, по ее словам, проект содержит формулировки о механизмах разрешения конфликтов для защиты гражданского населения и сотрудников ООН.

"Мы должны продолжать работать над будущим, в котором два демократических государства – Израиль и Палестина – будут жить бок о бок в мире", – сказала она, призывая всех членов СБ проголосовать за их проект.

Между тем второй проект резолюции, предложенный Россией, не был принят, поскольку не набрал достаточного количества голосов. Чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета.

Напомним, на этой неделе Израиль потребовал отставки генсека ООН.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

МИД РК также сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.

На прошлой неделе в Армии обороны Израиля заявили о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

Также сообщалось, что боевое крыло ХАМАС освободило двух заложниц – гражданок США – по гуманитарным соображениям. Через три дня были освобождены еще две пожилые израильтянки. ХАМАС также объяснила их освобождение гуманитарными причинами.

Добавим, что 23 октября стало известно, что в секторе Газа погибли казахстанка и ее дочь – гражданка Палестины. Информацию официально подтвердили в МИД РК.

А несколько дней назад сообщалось, что с начала боевых действий в секторе Газа погибло не менее 2 тысяч детей, еще более 4 тыс. получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в секторе Газа и заявил, что его страна осуждает атаки армии Израиля на гражданских жителей. Также он отменил свой визит в Израиль.