"Гостями" назвал представитель ХАМАС иностранных заложников в Газе

Замглавы политбюро палестинской группировки ХАМАС Салех аль-Арури назвал взятых в заложники иностранцев "гостями" сектора Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, Салех аль-Арури дал интервью ливанскому телеканалу Al-Manar. В ходе интервью он заявил, что ХАМАС готов обменять израильтян на палестинцев, а иностранцы останутся в секторе Газа как "гости".

"Находящиеся у нас под стражей иностранцы являются гостями. Что касается сионистских (израильских - прим. РБК) пленных, то они подлежат обмену на наших заключенных и братьев", - сказал он.

Согласно данным правительства Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа порядка 220 человек, у 138 из них - иностранные паспорта.

Израиль ранее заявлял, что заложниками ХАМАС оказались граждане 25 стран, в том числе США, Германии, Франции, Таиланда и России. Некоторые из них имеют второе гражданство - израильское.

В правительстве также сообщили, что с начала боевых действий, то есть с 7 октября, в Израиле погибли или пропали без вести 328 граждан 40 государств. С израильской стороны погибло около 1400 человек.

Напомним, 20 октября, боевое крыло ХАМАС освободило двух заложниц - гражданок США - по гуманитарным соображениям. Через три дня были освобождены еще две пожилые израильтянки. ХАМАС также объяснила их освобождение гуманитарными причинами.

При этом представитель движения в Бейруте Усама Хамдан опроверг взятие женщин в заложники силами группировки и заявил, что это сделали "другие". По словам Хамдана, движение лишь помогло найти их и "отправить назад".

Добавим также, что 23 октября стало известно, что в секторе Газа погибли казахстанка и ее дочь - гражданка Палестины. Информацию официально подтвердили в МИД РК.

А несколько дней назад сообщалось, что с начала боевых действий в секторе Газа погибло не менее 2 тысяч детей, еще более 4 тыс. получили ранения.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

МИД РК также сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа - в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.