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Почему президент Кыргызстана не поехал на форум в Пекин, объяснили в МИДе республики

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров. Фото: Vyacheslav Oseledko / AFP via Getty Images

В МИДе Кыргызстана объяснили, почему президент страны Садыр Жапаров не принимает участие в форуме международного сотрудничества в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана, Садыр Жапаров не поехал на форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Мероприятие проходит 17-18 октября в Китае.

"Принимая во внимание загруженность и плотность графика, с учетом проведения в Кыргызстане ряда важных многосторонних и двусторонних мероприятий высокого уровня в октябре 2023 года, таких как саммит глав государств СНГ, заседание совета глав правительств стран ШОС, официальный визит премьера государственного совета КНР Ли Цяна в Кыргызстан и заседание Евразийского межправительственного совета, участие кыргызской стороны в форуме на высшем уровне не планировалось", – сообщили в министерстве.

Тем не менее на форум от Кыргызстана отправились министр энергетики Таалайбек Ибраев и председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков. Оба примут участие в тематических форумах.

Напомним, 13 октября Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан, где принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ.

На нем также присутствовали президенты Азербайджана, Беларуси, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также генсек СНГ Сергей Лебедев.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Напомним, что сейчас глава государства находится в Китае с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Пекин 16 октября.

В аэропорту его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Вчера Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Кроме того, в присутствии нашего президента было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов. Помимо этого сообщалось, что Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Позже президент Казахстана провел встречи с премьером государственного совета Китая Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, после чего прибыл на официальный прием Си Цзиньпина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2041442-pochemu-prezident-kyrgyzstana-ne-poehal-na-forum-v-pekin-obyasnili-v-mide-respubliki/

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