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Токаев прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Акылбек Жапаров
Касым-Жомарт Токаев и Акылбек Жапаров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Республику Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ.

"В международном аэропорту Бишкека главу нашего государства встретил председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно Государственному протоколу РК, визиты президента за рубеж подразделяются на: государственные, официальные, рабочие, визиты в качестве личного гостя главы принимающего государства, неофициальные визиты и визиты проездом.

К рабочим визитам относятся визиты с конкретным целевым назначением:

  • проведение переговоров, консультаций, открытие выставок или какого-либо объекта;
  • участие в многосторонних встречах, международных совещаниях и конференциях, праздновании юбилейных дат, подготовке визитов более высокого уровня и других подобных мероприятий.

Уровень встречи, проводов и сопровождения гостя в ходе рабочих визитов ниже, чем во время официальных визитов.

Июньский визит Токаева в Кыргызстан

Напомним, в начале лета президент также совершал рабочий визит в Кыргызстан для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.

Позже на полях саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" состоялась встреча главы нашего государства с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Также президент Казахстана на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" обратился к руководству европейских университетов. Он пригласил европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев рассказал, кто является крупнейшим торговым партнером Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2040657-tokaev-pribyl-v-kyrgyzstan-s-rabochim-vizitom/

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