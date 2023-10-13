Токаев прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства прибыл с рабочим визитом в Республику Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ.
"В международном аэропорту Бишкека главу нашего государства встретил председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров", – говорится в сообщении.
Отметим, согласно Государственному протоколу РК, визиты президента за рубеж подразделяются на: государственные, официальные, рабочие, визиты в качестве личного гостя главы принимающего государства, неофициальные визиты и визиты проездом.
К рабочим визитам относятся визиты с конкретным целевым назначением:
- проведение переговоров, консультаций, открытие выставок или какого-либо объекта;
- участие в многосторонних встречах, международных совещаниях и конференциях, праздновании юбилейных дат, подготовке визитов более высокого уровня и других подобных мероприятий.
Уровень встречи, проводов и сопровождения гостя в ходе рабочих визитов ниже, чем во время официальных визитов.
Июньский визит Токаева в Кыргызстан
Напомним, в начале лета президент также совершал рабочий визит в Кыргызстан для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.
Позже на полях саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" состоялась встреча главы нашего государства с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Также президент Казахстана на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" обратился к руководству европейских университетов. Он пригласил европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев рассказал, кто является крупнейшим торговым партнером Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2040657-tokaev-pribyl-v-kyrgyzstan-s-rabochim-vizitom/