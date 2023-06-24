Минобороны России выступило с заявлением

Флаг России. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство обороны России выступило с официальным обращением к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", которое было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

Мы гарантируем всем безопасность", - говорится в тексте заявления.

Напомним, ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что по их лагерям были нанесены ракетные удары, якобы лично санкционированные министром обороны Сергеем Шойгу. Он пообещал начать "марш справедливости".

Однако в Минобороны РФ назвали эти сообщения не соответствующими действительности и информационной провокацией. По факту призыва к вооруженному мятежу возбуждено уголовное дело.

В некоторых регионах России усилили меры безопасности. Антитеррористические мероприятия начались и в Москве.

Позже глава ЧВК "Вагнер" заявил о контроле Ростова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026198-minoborony-rossii-vystupilo-s-zayavleniem/