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В Москве и двух областях России ввели режим контртеррористической операции

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Рация у полицейского
Рация. Иллюстративное фото: pixabay.com

Режим контртеррористической операции ввели в Москве, а также в Московской и Воронежской областях, сообщается в официальном сообществе ВКонтакте Национального антитеррористического комитета РФ.

"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции", – говорится в сообщении комитета.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об этом в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, в связи с введением режима контртеррористической операции в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия.

"Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему", – отметил он.

Что происходит в России?

Ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после обращений от имени руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории Российской Федерации.

Из-за ситуации в России к казахстанцам обратились представители посольства РК в РФ.

В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России казахстанцев попросили воздержаться от их посещения. Также всех граждан РК, находящихся в Российской Федерации, настоятельно призвали встать на консульский учет.

Официальные власти разных регионов России рассказывали о ситуации на подведомственной им территории после сообщений о попытке вооруженного мятежа.

Также стало известно, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Был введен дополнительный контроль на дорогах.

Несколько часов назад в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

С обращением к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" выступили представители Минобороны России.

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку. (...)

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", – говорится в тексте заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026200-v-moskve-i-dvuh-oblastyah-rossii-vveli-rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii/

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