Режим контртеррористической операции отменили в Москве и Московской области

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В Москве и Московской области отменили режим контртеррористической операции, введенный в минувшую субботу из-за мятежа со стороны руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передает РИА Новости.

"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО (контртеррористической операции – прим. ред.) с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года", – цитирует издание Национальный антитеррористический комитет.

Ранее режим КТО ввели в Москве, а также в Московской и Воронежской областях России. В российской столице отменили все массовые мероприятия.

В ночь с 23 на 24 июня в России заявили о попытке военного мятежа. В отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили по данному факту уголовное дело. Позже сам Пригожин заявил о контроле Ростова-на-Дону.

С официальным заявлением выступил президент России Владимир Путин. Он назвал действия главы "вагнеровцев" предательством и ударом в спину. Высказались и в МО РФ: там заявили солдатам, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

Появилась информация, что техника ЧВК продвигается в сторону Москвы. Однако позже вечером Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря. Известно, что до этого состоялся его телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, сообщалось, что он уйдет в Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026381-rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-otmenili-v-moskve-i-moskovskoy-oblasti/