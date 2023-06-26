Польша укрепляет границы, Макрон призвал к бдительности: как отреагировал мир на мятеж в России

Военная техника в Ростове 24 июня. Фото: Stringer / AFP via Getty Images

В ночь с 23 на 24 июня в России начался вооруженный мятеж со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ситуация взволновала мировых лидеров и глав крупнейших организаций.

Польша укрепила свою восточную границу с Беларусью после сообщений о том, что Евгений Пригожин отправился в эту страну. Премьер Матеуш Моравецкий в воскресенье заявил, что они также укрепили более 230 километров границы с Калининградской областью России на северо-востоке, передает The Telegraph.

В субботу глава МИД Чехии Ян Липавский созвал заседание штаба ведомства по преодолению кризисных ситуаций из-за произошедшего в России. На собрании присутствовали представители офиса президента, минобороны и МВД республики. Было решено сохранить численность персонала посольства в Москве, сообщает CTK.

Китай заявил, что произошедшее недавно – внутреннее дело России. Комментарий официального представителя опубликовали на сайте МИД КНР.

"Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед России и всесторонний стратегический партнер по координации действий в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в поддержании национальной стабильности и достижении развития и процветания", – гласит сообщение.

Ситуацию в интервью La Provence прокомментировал также президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал сохранять бдительность и заявил, что эти события оправдывают поддержку Украины странами Запада.

Сегодня, 26 июня, в Люксембурге состоится ежемесячная встреча глав МИД стран-членов Евросоюза, где центральной темой для обсуждения станут последние события в России, передает ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Управление коммуникаций Турецкой Республики в Twitter.

"В ходе разговора обсуждались последние события в России. Было отмечено, что прекращение напряженности в России предотвратило возникновение необратимых гуманитарных трагедий в Украине.

Генеральному секретарю НАТО Столтенбергу было передано пожелание, чтобы происходящее в России стало новой вехой на пути к достижению справедливого мира в Украине", – говорится в сообщении.

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил в воскресенье, что, если Беларусь примет к себе Евгения Пригожина, то НАТО придется укрепить свой восточный фланг, передает Voice of America.

Литва граничит с Россией и Беларусью, а в следующем месяце там состоится саммит НАТО.

Усилили охрану своих границ Эстония и Латвия.

"Могу заверить, что прямой угрозы нашей стране нет. Охрана границ усилена. Я также призываю наших граждан не ездить в Россию", – сообщила премьер-министр Кайя Каллас в своем Twitter-аккаунте в субботу.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что его страна не будет выдавать визы гражданам РФ, а также запретит им въезд в страну.

"Латвия внимательно следит за развитием ситуации в России и обменивается информацией с союзниками

Охрана границ усилена, визы или въезд на границу россиян, покидающих Россию в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямой угрозы для Латвии на данный момент нет", – пишет он в субботу.

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что тесно сотрудничает с эстонской и латвийской стороной в этом вопросе.

"Провел телефонные переговоры с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем о ситуации в России. Мы договорились о тесном сотрудничестве", – написал Орпо.

В свою очередь с президентом РФ Путиным переговорил также президент Касым-Жомарт Токаев.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", – говорилось в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Недавние события в России

В ночь с 23 на 24 июня в России заявили о попытке военного мятежа после обращений от имени руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Позже Пригожин заявил о контроле Ростова-на-Дону.

С официальным заявлением выступил президент России Владимир Путин. Он назвал случившееся ударом в спину, изменой и предательством.

24 июня вечером пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Последний принял предложение белорусского президента об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

ЧВК "Вагнер" развернули свои колонны и отошли из российских городов в полевые лагеря.

Дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратили, сообщалось, что он уйдет в Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026331-polsha-ukreplyaet-granitsy-makron-prizval-k-bditelnosti-kak-otreagiroval-mir-na-myatezh-v-rossii/