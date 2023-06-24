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Байден обсудил ситуацию в России с президентами Франции, Германии и Великобритании

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Джо Байден за трибуной
Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Джо Байден обсудил складывающуюся ситуацию в России с главой Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсуждали ситуацию в России", - говорится в распространенном вечером 24 июня сообщении Белого дома.

Ситуация в России

Напомним, сегодня ночью в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Посольство РК в РФ также сделало заявление. Казахстанцев в связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России попросили воздержаться от их посещения.

Между тем сегодня глава РФ переговорил со некоторыми мировыми лидерами, в том числе с Касым-Жомартом Токаевым, Александром Лукашенко, а также главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Недавно стало известно, что завтра Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026251-bayden-obsudil-situatsiyu-v-rossii-s-prezidentami-frantsii-germanii-i-velikobritanii/

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