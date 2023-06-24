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Цены на авиабилеты из России в Казахстан и другие страны резко взлетели

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Люди ходят по аэропорту
Люди в аэропорту. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на авиабилеты из России в Казахстан и другие страны с вылетом в ближайшие дни значительно подскочили, передает NUR.KZ.

Так, согласно данным одного из билетных агрегаторов, на 24 июня остался один билет из Москвы до Алматы, его стоимость чуть более 900 тысяч тенге.

Билет
Агрегатор билетов. Источник: tickets.kz

Из Москвы до столицы Казахстана также агрегатор нашел только один билет стоимостью более 800 тысяч тенге.

Билеты
Агрегатор билетов. Источник: tickets.kz

На ближайший день, 25 июня, билеты на сайте-агрегаторе стартуют от 270 тысяч тенге и доходят до нескольких миллионов.

Билеты
Агрегатор билетов. Источник: tickets.k

В Атырау и Актау на 25 июня агрегатор находит только по одному билету - их стоимость достигает 2,8 млн тенге.

Билеты
Агрегатор билетов. Источник: tickets.kz

Между тем, помимо Казахстана, как сообщается в Телеграм-канале THE BELL, цены на авиабилеты из России в страны, куда можно улететь без визы, также резко выросли.

Например, стоимость прямого рейса из Москвы в Ереван сейчас доходит до более миллиона тенге. Прямых билетов до Стамбула и Тбилиси не осталось. В Дубай прямым рейсом можно улететь за 1,8 млн тенге по курсу Нацбанка.

Напомним, минувшей ночью в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

На фоне сложившейся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026246-tseny-na-aviabilety-iz-rossii-v-kazahstan-i-drugie-strany-rezko-vzleteli/

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