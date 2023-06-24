Путин переговорил по телефону с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после обращений от имени руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях.

После этого Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал действия Евгения Пригожина "предательством" и ударом в спину. Также он заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Глава РФ переговорил со многими мировыми лидерами, в том числе с Касым-Жомартом Токаевым и с Александром Лукашенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026237-putin-peregovoril-po-telefonu-s-erdoganom/