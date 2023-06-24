Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Путин переговорил по телефону с Эрдоганом

Опубликовано:

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после обращений от имени руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях.

После этого Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал действия Евгения Пригожина "предательством" и ударом в спину. Также он заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Глава РФ переговорил со многими мировыми лидерами, в том числе с Касым-Жомартом Токаевым и с Александром Лукашенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026237-putin-peregovoril-po-telefonu-s-erdoganom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.