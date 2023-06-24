Путин подписал закон о призыве осужденных на службу по контракту

Военные. Иллюстративное фото: с сайта Минобороны РК

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ теперь возможно с лицами, имеющими судимость, совершившими преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена. Особенности заключения таких контрактов определяются Министерством обороны РФ.

Исключением являются осужденные за совершение преступлений против половой неприкосновенности.

Законом также предусматривается, что для граждан мужского пола, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, предельный возраст пребывания на военной службе будет установлен: 70 лет для лиц, имеющих воинское звание высшего офицера, и 65 лет для лиц, имеющих иное воинское звание.

Напомним, ранее на фоне сообщений о вооруженном мятеже Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

Позже в Сети появилась информация, что президент РК якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другой регион. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин работает в Кремле.

Также сегодня российский лидер подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026243-putin-podpisal-zakon-o-prizyve-osuzhdennyh-na-sluzhbu-po-kontraktu/