О победе Эрдогана на выборах официально объявили в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Сегодня глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что они подвели окончательные итоги президентских выборов в стране, передает РИА Новости.

Йенер сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей, согласно окончательным результатам второго тура президентских выборов.

"Мы обработали все претензии по поводу второго тура выборов президента 28 мая и подвели итоги: за Эрдогана проголосовали 52,18%, за Кемаля Кылычдароглу – 47,82%", – заявил Йенер на пресс-конференции.

Явка составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах – 56%.

Всего в Турции и за рубежом проголосовали более 54 миллионов граждан, из них 27,8 миллионов поддержали Эрдогана, а Кылычдароглу – 25,4 миллионов.

"Основываясь на этих данных, президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", – подчеркнул глава Высшего избирательного совета, передает агентство Anadolu.

Выборы в Турции

Напомним, первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Для победы одному из трех кандидатов нужно было набрать более 50% голосов избирателей, однако сделать это им не удалось.

На следующий день Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов. По правилам второй тур выборов проходит спустя две недели после первого.

Во второй тур прошли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Согласно окончательным результатам первого тура голосования, Эрдоган набрал 49,24% голосов (26 млн 86 тыс. 102 голоса), Кылычдароглу – 45,07% (23 млн 873 тыс. 749 голосов).

28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента.

Жители страны по-разному отреагировали на результаты голосования – во многих городах турки устраивали гуляния, собирались и открыто выражали радость по поводу результатов. Однако, в одной из провинций недовольные жители вышли на акцию протеста.

29 мая некоторые мировые лидеры уже поздравили Эрдогана с победой на выборах. В их числе был и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие", – говорилось в поздравительном твите президента Казахстана.

Позже глава государства пообщался по телефону с Эрдоганом и пригласил его в Туркестан.

Он отметил, что убедительная победа на выборах, состоявшихся в год 100-летия Турецкой Республики, достигнута благодаря большому вкладу турецкого лидера в развитие страны и его высокому авторитету в обществе.

Президент Казахстана подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Турцией, особо отметив уходящую вглубь веков общность истории и культуры двух братских государств.

Тем не менее оппонент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу назвал прошедший выборный процесс самым несправедливым за последние годы.

Он также сообщил, что подвергся давлению. В своей речи политик не сказал прямо, собирается ли принять свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022982-o-pobede-erdogana-na-vyborah-prezidenta-ofitsialno-obyavili-v-turtsii/