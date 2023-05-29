Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом и пригласил его в Туркестан

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев сегодня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Как отметил глава нашего государства, убедительная победа на выборах, состоявшихся в год 100-летия Турецкой Республики, достигнута благодаря большому вкладу турецкого лидера в развитие страны и его высокому авторитету в обществе.

Президент Казахстана подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Турцией, особо отметив уходящую вглубь веков общность истории и культуры двух братских государств.

Глава государства пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств, который состоится осенью этого года в духовной столице тюркского мира – Туркестане.

В свою очередь президент Турции поблагодарил главу нашего государства и пожелал братскому народу Казахстана процветания.

Президентские выборы в Турции

В Турции состоялись президентские выборы – первый тур прошел 14 мая. Тогда ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимые для победы 50% голосов избирателей.

Во второй тур прошли два кандидата – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Второй тур состоялся накануне, 28 мая. Глава Центральной избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер, после завершения подсчета голосов, объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов президента.

Сегодня в своем микроблоге в Twitter Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкого лидера с победой в президентской гонке. Также Эрдоган получил поздравления от других мировых лидеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022501-tokaev-pogovoril-s-erdoganom-po-telefonu/