Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая

Выборы президента в Турции. Фото: Davide Bonaldo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов. Он состоится 28 мая, передает РИА Новости.

Как заявил глава ЦИК Турции, 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. Кроме того, он объявил о начале агитационной кампании для второго тура президентских выборов.

"Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Такое состоится впервые в истории Турции", – заявил глава комиссии Ахмет Йенер на пресс-конференции.

Он также сообщил, что по состоянию на 15:15 по местному времени (18:15 по времени Астаны) Эрдоган получил 49,51% голосов, Кылычдароглу – 44.88%, Оган – 5.17%.

При этом, по его словам, все еще не подсчитаны результаты более 35 тыс. бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом.

Отмечается, что подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.

Выборы в Турции

Напомним, в воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента.

Однако изначально планировалось, что выборы состоятся в июне 2023 года, но 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая.

Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

Также ранее редакция "Русской Службы BBC" подробно рассказывала, почему эти выборы станут историческими для Турции. Подчеркивалось, что шесть оппозиционных партий объединились и "выставили единого кандидата, чтобы дать отпор действующему президенту". При этом отмечалось, что эти выборы являются всеобщими – то есть избирают не только президента, но и парламент страны.

По информации экспертов, чтобы попасть в 600-местный парламент, партия должна преодолеть 7% барьер.

Между тем вчера аналитики объясняли, как изменилась Турция за 20 лет правления Эрдогана.

Кроме того, в Сети появилось видео того, как Реджеп Тайип Эрдоган раздавал деньги детям на избирательном участке в день президентских выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020646-vtoroy-tur-prezidentskih-vyborov-v-turtsii-sostoitsya-28-maya/