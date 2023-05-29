Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Глава Центральной избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости.

"После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", - заявил Йенер на пресс-конференции.

По итогам подсчета 99,85%, как сообщает агентство Anadolu, во втором туре президентских выборов голоса избирателей распределились следующим образом:

за Реджепа Тайипа Эрдогана - 52,17%;

- 52,17%; за Кемаля Кылычдароглу - 47,85.

За Эрдогана проголосовало 27,6 млн тенге, за Кылычдароглу - 25,4 млн тенге.

Явка во втором туре выборов составила 85,63%.

Как пишет ТАСС, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган в разные годы являлся мэром Стамбула, премьер-министром Турции, а в 2014 году победил на выборах президента, набрав 51,8% голосов.

В 2018 году Эрдоган был переизбран на второй срок, набрав 52,59% голосов.

В 2005 и 2010 годах журнал Time включал Эрдогана в список самых влиятельных людей в мире.

С 1978 года Реджеп Тайип Эрдоган женат на Эмине Эрдоган. В семье четверо детей: сыновья Ахмет Бурак и Неджмеддин Билал и дочери Эсра и Сюмейе.

Напомним, первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Помимо Эрдогана и Кылычдароглу, в президентской гонке участвовал кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

По правилам для победы в выборах кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, однако в первом туре этого не произошло. Поэтому Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022355-erdogan-pobedil-vo-vtorom-ture-vyborov-prezidenta-turtsii/