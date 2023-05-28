Стартовал второй тур выборов президента Турции

Турция. Иллюстративное фото: Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency / Getty Images

Сегодня, 28 мая, в Турции проходит второй тур выборов президента. Ранее, 14 мая, ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов избирателей.

Первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Для победы одному из трех кандидатов нужно было набрать более 50% голосов избирателей, однако сделать это им не удалось.

15 мая Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов. По правилам второй тур выборов проходит спустя две недели после первого.

Во второй тур прошли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Согласно окончательным результатам первого тура голосования, Эрдоган набрал 49,24% голосов (26 млн 86 тыс. 102 голоса), Кылычдароглу – 45,07% (23 млн 873 тыс. 749 голосов).

Третий кандидат - представитель партии "Альянс ататюркистов" - Синан Оган набрал 5,17% голосов и не прошел во второй тур. Перед оглашением окончательных результатов Оган заявлял, что, если второй тур состоится, он поддержит оппозиционера Кылычдароглу, однако позже изменил свое решение и призвал своих сторонников отдать свои голоса за Эрдогана.

Отметим, в случае победы для Реджепа Тайипа Эрдогана этот срок станет его третьим президентским сроком. Впервые должность главы государства он занял в августе 2014 года. На президентских выборах, состоявшихся в стране 24 июня 2018 года, он был переизбран на этот пост, набрав 52,59% голосов.

Его соперник - 74-летний глава турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу - был официально выдвинут единым кандидатом от шести оппозиционных партий. Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП), основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022264-startoval-vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-turtsii/