Оппонент Эрдогана назвал прошедшие выборы несправедливыми

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Burak Kara / Getty Images

Оппонент Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции Кемаль Кылычдароглу назвал прошедший выборный процесс самым несправедливым за последние годы, передает РИА Новости.

Экс-кандидат в президенты Турции и оппонент Эрдогана во втором туре Кемаль Кылычдароглу назвал минувшие выборы самыми несправедливыми за последние годы. Политик заявил, что продолжит борьбу за демократию.

"Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы", – заявил он в своем первом после второго тура выступлении в Анкаре.

Кылычдароглу также сообщил, что подвергся давлению. В своей речи, как пишет издание, он не сказал прямо, собирается ли принять свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.

Второй тур президентских выборов в Турции

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. До этого, 14 мая, ни у одного из кандидатов не получилось набрать необходимые для победы 50% голосов избирателей.

Во втором туре в гонке участвовали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу. Отметим, что Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП), основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента.

"После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", – заявил Йенер.

С переизбранием действующего главу Турции поздравили мировые лидеры и международные организации. Сам же Эрдоган после победы на президентских выборах начал выступление перед сторонниками в Анкаре с песни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022372-opponent-erdogana-nazval-proshedshie-vybory-nespravedlivymi/