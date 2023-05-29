Мировые лидеры и международные организации поздравили Эрдогана с переизбранием

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Chris McGrath/Getty Images

На прошедших в Турции выборах президента победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган. Ряд мировых лидеров уже направили свои поздравления турецкому политику.

Президент США Джо Байден поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства в официальном аккаунте в Twitter.

"Я с нетерпением жду продолжения совместной работы в качестве союзников по НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам", – добавил Байден.

К поздравлениям присоединился и экс-президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social.

"Поздравляю президента Реджепа Тайипа Эрдогана с большой и заслуженной победой в Турции. Я хорошо его знаю, он мой друг, и я узнал из первых уст, как сильно он любит свою страну и великий народ Турции, который он поднял на новый уровень известности и уважения!" – заявил Трамп.

На официальном сайте Кремля появилось поздравление Эрдогану от лица Путина.

"Уважаемый господин Эрдоган, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента. Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики. (…)

Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях", – говорится в сообщении.

Также, по данным РИА Новости, ЕС и НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок, выразив надежду на плодотворное сотрудничество с турецким руководством.

"ЕС готов сотрудничать с Турцией, чтобы двигаться к конструктивным отношениям для нашего общего процветания и стабильности на основе обязательств в области прав человека, верховенства права, международного права, региональной стабильности, в интересах наших граждан", – говорится в заявлении Жозепа Борреля.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду как можно скорее приступить к совместной работе с Турцией, в том числе к подготовке саммита альянса в июле в Вильнюсе.

Кроме того, по данным информагентства, поздравления высказали лидеры ФРГ, Италии и Венгрии.

"Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы также тесно связаны социально и экономически. Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Теперь мы хотим продвигать нашу общую агенду с новой силой", – написал Шольц.

Также Эрдогана поздравила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Поздравления президенту Эрдогану с его победой на выборах. Италия и Турция являются союзниками и разделяют серьезную ответственность в Средиземноморье и мире. Вместе мы можем сделать больше для наших народов и для глобального роста и стабильности", – говорится в заявлении Мелони, которое распространил правительственный Дворец Киджи.

К поздравлениям присоединилась и президент Венгрии Каталин Новак.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Стабильность страны имеет решающее значение для Европы и она может сыграть важную роль в достижении мира в Украине. С нетерпением жду начала работы по укреплению нашего партнерства", – написала она.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поздравил действующего президента Турции с переизбранием.

Выборы в Турции

Напомним, первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Для победы одному из трех кандидатов нужно было набрать более 50% голосов избирателей, однако сделать это им не удалось.

На следующий день Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов. По правилам второй тур выборов проходит спустя две недели после первого.

Во второй тур прошли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Согласно окончательным результатам первого тура голосования, Эрдоган набрал 49,24% голосов (26 млн 86 тыс. 102 голоса), Кылычдароглу – 45,07% (23 млн 873 тыс. 749 голосов).

Вчера, 28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов. Мы рассказывали, что на голосование некоторые жители страны решили привести с собой животных и птиц.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента.

Жители страны по-разному отреагировали на результаты голосования – во многих городах турки устраивали гуляния, собирались и открыто выражали радость по поводу результатов. Однако, в одной из провинций недовольные жители вышли на акцию протеста.

Ранее редакция Русской Службы BBC подробно объясняла, почему эти выборы станут историческими для Турции. Подчеркивалось, что шесть оппозиционных партий объединились и "выставили единого кандидата, чтобы дать отпор действующему президенту".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022367-mirovye-lidery-i-mezhdunarodnye-organizatsii-pozdravili-erdogana-s-pereizbraniem/