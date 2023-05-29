Токаев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции. Соответствующее сообщение он опубликовал в .

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции. Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие", – говорится в поздравительном твите президента Казахстана.

Ранее Эрдогана с переизбранием поздравили американский лидер Джо Байден, президент России Владимир Путин и другие мировые лидеры.

Второй тур выборов президента Турции

Вчера, 28 мая, в Турции состоялся второй тур президентских выборов.

Напомним, что первый тур прошел 14 мая. Тогда ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимые для победы 50% голосов избирателей.

Во второй тур прошли два кандидата – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу. Последний возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП), основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов президента.

"После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", – заявил Йенер.

После оглашения итогов выборов его сторонники вышли на улицы городов. Сам же Эрдоган после своей победы начал выступление перед сторонниками в Анкаре с песни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022375-tokaev-pozdravil-erdogana-s-pobedoy-na-prezidentskih-vyborah/