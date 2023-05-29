Радость, протесты и песни Эрдогана: что происходит в Турции после оглашения итогов выборов

Празднование победы Эрдогана в Турции. Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

В Турции огласили результаты второго тура президентских выборов – глава турецкого ЦИКа объявил о победе Эрдогана. Жители Турции по-разному отреагировали на результаты голосования, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента.

Как пишет Telegram-канал SHOT, после объявления о победе Эрдогана, тысячи сторонников собрались перед его резиденцией в Анкаре в ожидании его обращения.

При этом отмечается, что проигравший Кемаль Кылычдароглу признал свое поражение, однако назвал нынешние выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны и заявил, что продолжит свою оппозиционную деятельность.

Тем не менее победе Эрдогана радовались не только в столице. По данным Telegram-канала ТАСС, несколько десятков человек, участвующих в акции в честь действующего президента Турции, блокировали автомобильное движение по одной из центральных улиц Антальи – бульвару Йенер Улусой.

Также, как пишет агентство, сотни сторонников Реджепа Тайипа Эрдогана собрались вечером на центральной площади Стамбула Таксим, где скандировали лозунги в его поддержку.

В районе Ускюдар на улицы вышли сотни людей с турецкими флагами, которые скандировали лозунги в поддержку турецкого лидера, танцевали и пели песни. Они устроили автопробег в азиатской части города – по всему району были слышны сигналы автомобилей, из окон были видны турецкие флаги. Проезжающие водители останавливались, выходили из транспорта и начинали праздновать вместе с прохожими.

Как пишет Telegram-канал РИА Новости, Эрдоган после победы на президентских выборах начал выступление перед сторонниками в Анкаре с песни.

При этом, по данным Telegram-канала SHOT, в провинции Хаккяри на юго-востоке прошли протесты. Полиция пресекла беспорядки с помощью водомета.

Отмечается, что Эрдоган набрал в Хаккяри всего 28% голосов. Большинство жителей региона — курды, это один из самых сепаратистских районов в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022358-radost-protesty-i-pesni-erdogana-chto-proishodit-v-turtsii-posle-oglasheniya-itogov-vyborov/