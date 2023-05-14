Выборы президента начались в Турции

Мужчина с флагом Турции. Иллюстративное фото: Ozan Guzelce/ dia images via Getty Images

В воскресенье, 14 мая, в Турции проходят выборы президента. За кресло главы государства борются три кандидата, в том числе действующий президент - Реджеп Тайип Эрдоган.

Отдать свой голос граждане Турции могут за одного из трех кандидатов:

нынешнего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана ;

; кандидата от коалиции шести оппозиционных партий и председателя Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу ;

; кандидата от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Четвертый кандидат - Мухаррем Индже - выбыл из президентской гонки за три дня до выборов. Причиной снятия с президентской гонки Индже назвал неадекватное и излишнее давление на него в форме различных провокаций и дезинформации.

Отметим, в случае победы для Реджепа Тайипа Эрдогана этот срок станет его третьим президентским сроком. Впервые должность главы государства он занял в августе 2014 года. На президентских выборах, состоявшихся в стране 24 июня 2018 года, он был переизбран на этот пост, набрав 52,59% голосов.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Ahmed Deeb/picture alliance via Getty Images

Главным соперником Эрдогана политологи называют 74-летнего главу турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу - он был официально выдвинут единым кандидатом от шести оппозиционных партий.

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Adem Altan/AFP via Getty Images

Известно, что Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП), основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Еще один кандидат на пост главы государства - 56-летний кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган. Как пишет "Коммерсантъ", Оган до политической карьеры работал преподавателем в университете, в 2011 году был избран в парламент.

Синан Оган. Фото: Shabtai Gold/picture alliance/Getty Images

Его дважды исключали из Партии националистического движения. По информации СМИ, причиной могло стать его неприятие коалиции Партии националистического движения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С 2017 года не связан ни с одной из партий.

Для победы в первом туре выборов кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом.

Напомним, ранее редакция Русской Службы BBC подробно разъяснила, почему эти выборы станут историческими для Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020419-vybory-prezidenta-nachalis-v-turtsii/