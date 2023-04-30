Референдум по Конституции в новой редакции начался в Узбекистане

Голосование в Узбекистане. Фото: gazeta.uz

В Узбекистане проходит референдум по проекту закона о Конституции в новой редакции. Открыто более 10,7 тысячи участков для голосования по всей стране.

"Газета.uz" сообщает, что голосование продлится до 20:00 по местному времени (до 21:00 по Астане). Всего открыто более 10,7 тысячи участков. Проголосовать на референдуме смогут более 19,7 млн граждан.

Как пишет издание, на участках разложены действующая Конституция и проект новой редакции основного закона, а также сборник 100 вопросов и ответов по предлагаемой редакции. А также размещены стенды с отдельными положениями предлагаемой редакции Конституции и полным текстом проекта документа.

Гражданам Узбекистана, передает РИА Новости, предстоит проголосовать за основной вопрос: "Принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан"?".

ЦИК страны информирует, что за более чем час с начала голосования не было зафиксировано никаких нарушений.

"Голосование проходит в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами", – заявил председатель комиссии Зайниддин Низамходжаев.

Напомним, в июне прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию.

В марте текущего года депутаты законодательной палаты Узбекистана приняли решение о проведении референдума по внесению дополнений в конституцию страны 30 апреля.

Как отмечали СМИ, текст основного закона обновится на 65%. Всего проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи конституции Узбекистана, среди которых – пункт о продлении срока полномочий президента страны с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция Узбекистана была принята в 1992 году и состоит из 128 статей. С того времени в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

Протесты в Каракалпакстане

В конце июня 2022 года стало известно, что в новом проекте Конституции Узбекистана предлагали изменить статус Каракалпакстана, который имеет суверенитет и право выйти из состава Узбекистана на основании референдума.

Вследствие чего 1 июля в городе Нукусе, столице Каракалпакстана, прошли митинги против изменения основного закона Узбекистана.

После этого власти Узбекистана заявили о попытке захвата госорганов протестующими.

"1 июля 2022 года в Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан", – говорилось в совместном заявлении парламента, правительства и МВД республики.

Позже президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакстане. В этот же день он предложил не вносить изменения в конституцию в части суверенитета Каракалпакстана.

Также сообщалось, что в ходе беспорядков в Нукусе 243 человека получили различные травмы, среди них – 38 сотрудников правоохранительных органов. Погибли 18 человек.

В итоге парламент Узбекистана проголосовал за сохранение положения о суверенитете Каракалпакстана. Режим ЧП в Каракалпакстане был снят только спустя почти три недели.

Между тем в январе этого года Бухарский областной суд приговорил 18 участников прошлогодних волнений в Каракалпакстане к срокам от 3 до 16 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018818-referendum-po-konstitutsii-v-novoy-redaktsii-nachalsya-v-uzbekistane/