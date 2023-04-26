Зеленский поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidency / Anadolu Agency / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом украинский лидер написал на своей официальной странице в .

"У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений", – написал Зеленский.

Как пишет издание Страна.ua, о разговоре Зеленского с Си также сообщило Центральное телевидение Китая.

В МИД Китая заявили, что инициатором разговора Зеленского и Си Цзиньпина была украинская сторона. По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, разговор длился почти час.

По результатам разговора Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию конфликта.

При этом, как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Центрального телевидения КНР, Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским заявил, что Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине.

"Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки", – заявил он.

Китайский лидер добавил, что диалог и переговоры – единственный возможный выход из конфликта. По словам Си Цзиньпина, в ядерной войне нет победителей, все должны сохранять хладнокровие.

По данным РИА Новости, в своем пресс-релизе китайская сторона отметила, что Пекин в украинском кризисе всегда был на стороне мира и приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить конфликт.

В свою очередь российский МИД, комментируя разговор политиков, заявил, что "любые призывы к миру вряд ли могут быть восприняты марионетками в Киеве, управляемыми США". В ведомстве считают, что украинские власти все еще "демонстрируют неприятие любых здравых инициатив".

План Китая по урегулированию ситуации в Украине

Напомним, что в феврале Китай опубликовал план мирного урегулирования ситуации в Украине, состоящий из 12 пунктов:

уважение суверенитета всех стран; отказ от "менталитета холодной войны"; прекращение военных действий; возобновление мирных переговоров; решение гуманитарного кризиса; защита гражданского населения и военнопленных; обеспечение безопасности атомных электростанций; уменьшение стратегических рисков; содействие экспорту зерна; прекращение "односторонних санкций"; поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок; содействие послевоенному восстановлению.

Тем не менее план Китая раскритиковали некоторые страны и международные организации.

Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС изучит предложенный Китаем план, но будет рассматривать его на фоне "дружбы Пекина и Москвы".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план Китая, отмечал, что к Пекину "нет большого доверия". Он также указывал, что альянс не исключает поставок китайских вооружений в Россию, хотя официальных доказательств этого пока нет.

При этом в Украине план Китая назвали неприемлемым.

"То есть, (Китай – прим. ред.) хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались. Это неприемлемая позиция", – говорил тогда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь комментировал критические замечания.

"Я думаю, что соответствующие лица распространяют какие-то необоснованные мнения, чтобы очернить Китай", — заявлял дипломат.

Визит Си Цзиньпина в Россию

Отметим, что 20 марта Си Цзиньпин прилетел в Москву. До этого сообщалось, что в ходе переговоров Си и Путина будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Эксперты выражали свое мнение касательно того, чего стоит ожидать от встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Путин на встрече с Си Цзиньпином пообещал обсудить план Китая по Украине. По его словам, Россия с уважением относится к китайскому плану.

"Мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", – сказал тогда глава РФ.

В России глава КНР пробыл три дня.

Визит Макрона в Китай

Кроме того, в начале апреля состоялся еще один знаковый визит – президента Франции Эммануэля Макрона в Китай. Европейский политик призвал китайского лидера Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на президента РФ Владимира Путина и помочь положить конец войне в Украине.

"Знаю, что могу на вас рассчитывать в том, чтобы привести Россию в чувство и вернуть всех за стол переговоров", – сказал Макрон Си Цзиньпину.

В ответ глава КНР выразил надежду, что стороны смогут провести мирные переговоры как можно скорее.

Тем не менее по мнению экспертов, глава Франции не смог изменить позицию Пекина по отношению к Владимиру Путину и войне России против Украины.

"Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина. Он предложил "путь к миру", который пока больше напоминает тупик", – писала французская газета Le Monde.

Отмечалось, что Макрон не смог уговорить Си хотя бы осудить намерение Путина отправить ядерное оружие в Беларусь. Китайский лидер отделался традиционными общими словами о нераспространении, мире во всем мире и уважении интересов всех стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018393-zelenskiy-pogovoril-po-telefonu-s-si-tszinpinom/