Путин на встрече с Си Цзиньпином пообещал обсудить план Китая по Украине
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Глава КНР Си Цзиньпин в Кремле встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры в неформальной обстановке обсудили ряд вопросов, в том числе международные проблемы.
Президент РФ сообщил председателю КНР, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине, пишет РИА Новости.
"Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран", - заявил он.
По словам Путина, Россия с уважением относится к китайскому плану по Украине.
"Мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим безусловно все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся безусловно с уважением", - сказал глава РФ.
По мнению Путина, взаимодействие России и Китая на международной арене способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности. Также, по его словам, Китай занимает справедливую и взвешенную позицию по большинству актуальных международных вопросов.
Издание отмечает, что в феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Визит Си Цзиньпина в Москву
В марте Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок. Выборы состоялись на пленарном заседании путем тайного голосования.
Вскоре Кремль анонсировал государственный визит главы Китая в Москву. Российская сторона заявляла, что в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
После эксперты выразили свое мнение касательно того, чего стоит ожидать от встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Сегодня глава КНР прибыл с государственным визитом в Москву.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013688-putin-na-vstreche-s-si-tszinpinom-poobeschal-obsudit-plan-kitaya-po-ukraine/