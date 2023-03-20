Путин на встрече с Си Цзиньпином пообещал обсудить план Китая по Украине

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Sergey Karpukhin/Getty Images

Глава КНР Си Цзиньпин в Кремле встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры в неформальной обстановке обсудили ряд вопросов, в том числе международные проблемы.

Президент РФ сообщил председателю КНР, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине, пишет РИА Новости.

"Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран", - заявил он.

По словам Путина, Россия с уважением относится к китайскому плану по Украине.

"Мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим безусловно все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся безусловно с уважением", - сказал глава РФ.

По мнению Путина, взаимодействие России и Китая на международной арене способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности. Также, по его словам, Китай занимает справедливую и взвешенную позицию по большинству актуальных международных вопросов.

Издание отмечает, что в феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Визит Си Цзиньпина в Москву

В марте Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок. Выборы состоялись на пленарном заседании путем тайного голосования.

Вскоре Кремль анонсировал государственный визит главы Китая в Москву. Российская сторона заявляла, что в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

После эксперты выразили свое мнение касательно того, чего стоит ожидать от встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Сегодня глава КНР прибыл с государственным визитом в Москву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013688-putin-na-vstreche-s-si-tszinpinom-poobeschal-obsudit-plan-kitaya-po-ukraine/