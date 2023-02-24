Китай опубликовал план мирного урегулирования ситуации на Украине

Флаг Китая. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Китая опубликовало на своем официальном сайте план мирного урегулирования ситуации на Украине, состоящий из 12 пунктов.

Первым пунктом в плане значится уважение суверенитета всех стран. Китай призвал стороны строго соблюдать общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава ООН.

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества", - говорится в плане.

Вторым пунктом КНР выделила отказ от менталитета холодной войны.

"Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - считают в Китае.

В третьем пункте звучит призыв к прекращению военных действий.

"Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения или даже выхода кризиса из-под контроля.

Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, с тем чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь прекращения огня", — говорится в плане.

Кроме того, в плане Китая есть пункты о возобновлении мирных переговоров, разрешении гуманитарного кризиса, защите гражданских лиц и военнопленных, а также обеспечение безопасности атомных электростанций.

"Следует поддержать ООН в выполнении координирующей роли в направлении гуманитарной помощи в зоны конфликтов", - значится в одном из пунктов плана.

Кроме того, один из пунктов посвящен ядерному оружию.

"Нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Следует противостоять угрозе или применению ядерного оружия. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и ядерный кризис.

Китай выступает против исследований, разработки и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах", - заявили в КНР.

Два пункта плана посвящены продовольственным вопросам - Китай призвал поддерживать стабильность цепочек производства и поставок, а также призвал стороны содействовать экспорту зерна в другие страны.

"Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях.

Необходимы совместные усилия, чтобы смягчить последствия кризиса и не допустить, чтобы он нарушил международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продовольствием и транспортом и подорвал восстановление мировой экономики", - говорится в сообщении МИД.

Отдельным пунктом обозначена необходимость прекращения односторонних санкций, которые, по мнению китайской стороны, только создают новые проблемы.

"Некоторые страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и "юрисдикцией длинных рук" в отношении других стран, чтобы внести свой вклад в деэскалацию украинского кризиса и создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения жизни их людей", - заявили в КНР.

Последним пунктом указано содействие постконфликтному восстановлению.

"Международному сообществу необходимо принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах конфликтов. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании", - заключили в МИД.

Отметим, что план мирного урегулирования ситуации в Украине был анонсирован главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в прошлую субботу на конференции в Мюнхене. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Ван И, документ опирается на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира.

Между тем, по данным издания, США скептически относятся к плану КНР и не верят, что данная инициатива способна сыграть конструктивную роль. Об этом еще до опубликования плана заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, в Вашингтоне не склонны доверять анонсированной Пекином инициативе, поскольку Китай, с одной стороны, стремится сохранить нейтралитет в ситуации вокруг Украины, а с другой, как указал Прайс, активно оказывает поддержку Москве.

Дипломат также напомнил о недавно состоявшемся визите высокопоставленного члена правительства КНР Ван И в Москву, отметив, что китайский дипломат, по-видимому, не посчитал необходимым вслед за этим посетить Киев.

"Поэтому, мы скептически относимся к идее о том, что данное предложение сыграет конструктивную роль", - добавил представитель госдепа.

Власти России и Украины пока никак не отреагировали и официально не комментировали план Китая. Однако еще два дня назад президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что слышал о плане, однако никаких документов по этому поводу не получал.

Как пишет УНИАН, на вопрос о плане Китая Зеленский напомнил, что у Украины уже есть своя "формула мира".

"Мне кажется, что наш документ, нашу "формулу мира", которую мы предложили, поддержало большое количество государств уже. И мы ждем, что они поддержат наши инициативы и 23 февраля, когда состоится голосование за соответствующую резолюцию на заседании ООН.

Мы заинтересованы, чтобы все страны мира были привлечены, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживать нашу справедливую "формулу мира", - заявил Зеленский.

Речь идет о резолюции ООН, призывающей Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. Она была принята минувшей ночью Генассамблеей ООН. За резолюцию проголосовала 141 страна, против - 7 стран, воздержались от голосования 32 государства.

При этом бывший Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что план Китая - это скрытое заявление о том, что Пекин хочет, чтобы его интересы учитывали в новом мироустройстве. Его слова приводит УНИАН.

"Китай знает, что решение по России принято Западом. Он знает последствия этого решения и хочет принять свое участие в доле "пирога". Это послание Путину, это послание Западу о том, что они тоже хотят участвовать в дележке шкуры пока еще не убитого медведя.

Я не думаю, что Китай взял и за 30 секунд переменил стратегию. Ему хочется нормальный сухопутный путь с Европой, гарантии их безопасности, новый Шелковый путь, попытаться перехватить монополию США на ключи от морской торговли", - заявил Арестович.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010720-kitay-opublikoval-plan-mirnogo-uregulirovaniya-situatsii-na-ukraine/