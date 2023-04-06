"Привести Россию в чувство". Макрон призвал Китай повлиять на Кремль, чтобы тот остановил войну

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото: Ng Han Guan - Pool / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Пекине, в четверг призвал китайского лидера Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на российского президента Владимира Путина и помочь положить конец войне в Украине.

"Знаю, что могу на вас рассчитывать в том, чтобы привести Россию в чувство и вернуть всех за стол переговоров", – сказал Макрон Си Цзиньпину.

В ответ глава КНР выразил надежду, что стороны смогут провести мирные переговоры как можно скорее.

Встреча Эмманюэля Макрона и Си Цзиньпина. Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Макрон прибыл в Пекин во вторник, в среду к нему присоединилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Макрона, сложившийся кризис угрожает тем, что крупные мировые державы разделятся на враждующие блоки.

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото: Jason Lee-Pool / Getty Images

В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что ситуация в Украине "не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования".

Киев будет готов провести переговоры с Москвой о Крыме, если ВСУ выйдут на границы полуострова в ходе военных действий, сказал перед этим в интервью Financial Times заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015790-privesti-rossiyu-v-chuvstvo-makron-prizval-kitay-povliyat-na-kreml-chtoby-tot-ostanovil-voynu/